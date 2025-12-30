O libro que «ilumina desde Ourense a internacionalidade da gaita»
O anuario acada a 39 edición: «É un testemuño vivo da nosa memoria sonora», resalta Xosé Lois Foxo
«É unha fiestra aberta á conexión cultural co resto de pobos da Península e de Europa», valora a Deputación
O principal manual para quen comeza a tocar a gaita e quere aprender moitas das cancións tradicionais cunha guía de partituras acada a 39 edición. O anuario da gaita é ademais un instrumento de divulgación cultural. Na súa recente actualización recolle novidades como investigacións sobre a gaita en Romanía por Fritz Schneider; crónicas do XV Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas; unha homenaxe aos 40 anos da Escola e Real Banda de Gaitas ao servizo da provincia de Ourense; ou recensións sobre novidades editoriais e audiovisuais do eido tradicional.
«Este volume é un testemuño vivo da nosa memoria sonora e do diálogo constante entre xeracións de músicos», salienta Xosé Lois Foxo, mestre gaiteiro, investigador da tradición e responsable, desde a década dos oitenta, da Escola Provincial de Gaitas e da dirección da Real Banda, que ten levado o nome de Ourense por numerosos países do mundo.
O vicepresidente segundo e deputado de Cultura, César Fernández, quen ademais é o alcalde de Ribadavia, subliña o valor do anunario como unha publicación «que xa camiña cara ás catro décadas de vida, converténdose nunha peza imprescindible para entender a nosa identidade». A Deputación de Ourense considera que a música tradicional é un elemento clave «para coñecer e preservar a nosa identidade cultural». Cesar Fernández destaca que o anuario da gaita «é unha fiestra aberta á investigación rigorosa e á conexión cultural co resto de pobos da Península e de Europa».
Contidos desta edición
A 39 edición do libro, que corresponde ao ano 2024, inclúe artigos sobre a iconografía da gaita en Lugo, estudos sobre a gaita romanesa (Cimpoi) así como correspondencia inédita entre gaiteiros ancareses. Foxo agradece a «sensibilidade» e a cooperación da Deputación coa Escola Provincial de Gaitas e con esta publicación.
No acto, este martes, tamén participou o investigador asturiano Daniel García de la Cuesta, que colabora nesta edición e resalta a irmandade cultural entre Asturias e Galicia a través dos instrumentos de vento e de percusión. Tamén puxo de manifesto a importancia do anuario da gaita, ao que define como «un faro que ilumina desde Ourense a internacionalidade da gaita». Ao remate da presentación do anuario, García de la Cuesta ofreceu unha mostra e mais unha actuación con instrumentos tradicionais da Península Ibérica. O experto achegou explicacións técnicas e demostracións sonoras de varias pezas históricas, moitas en perigo de desaparición, pero que o investigador recuperou a través dos seus traballos de campo.
