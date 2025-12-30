Los menores de 14 años viajarán gratis en el autobús urbano de Ourense

La junta de gobierno local del Concello de Ourense aprobó las nuevas tarifas bonificadas para el servicio de autobuses urbanos, que estarán vigentes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

El acuerdo establece que las personas usuarias de la Tarjeta Milenio de estudiantes abonarán 0,21 euros por viaje, lo que supone una bonificación del 51,16% sobre el precio estándar. Por su parte, quienes dispongan de la Tarjeta Milenio ordinaria pagarán 0,49 euros por trayecto, con un descuento del 20,96%. Los demás abonos multiviaje ya cuentan con bonificación del 100% según la Ordenanza Fiscal vigente y, por tanto, no se incluyen en esta medida.

Además, los viajes serán gratuitos para la población infantil hasta los 14 años. Podrán acogerse a esta medida los nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026, pero será necesario presentar el DNI para acreditar la edad y acceder a la bonificación completa.

Estas tarifas están financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y la junta de gobierno autorizó a la Alcaldía a solicitar formalmente estas ayudas directas al transporte terrestre, previstas en el Real Decreto-ley 17/2025, que busca fomentar el uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y tarifas.

El Concello trasladará el acuerdo a la empresa concesionaria, Autobuses Urbanos de Ourense S.L., para que se aplique de manera inmediata desde el 1 de enero de 2026.

En la misma sesión, la junta de gobierno también aprobó un convenio de colaboración con la asociación Down Ourense, con el que se financiará el acondicionamiento del inmueble en el que presta sus servicios, con una aportación económica municipal de 50.000 euros. Asimismo, se concedió una subvención de 25.000 euros para las obras de rehabilitación de un inmueble en la calle Hernán Cortés, dentro del área de rehabilitación urbana del casco histórico.