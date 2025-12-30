Luz verde al «tarifazo» de la basura en el concello de Ourense

El Concello de Ourense aprobó este lunes en pleno extraordinario la nueva ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de recogida y tratamiento de residuos, que contempla una subida del 44% en la tasa de la basura. La medida salió adelante con los votos de Democracia Ourensana y la abstención del PP, mientras que PSOE y BNG votaron en contra, denunciando un encarecimiento del servicio sin mejoras.

Durante el debate de la ordenanza— pese a que ya había sido aprobada inicialmente el pasado mes de noviembre— socialistas y nacionalistas coincidieron en calificar la aprobación definitiva como un «pagar más por lo mismo». La concejala del PSOE María Fernández , acusó al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de impulsar una «subida indiscriminada y por capricho» para un servicio que «no mejora» y cuestionó que el regidor siga atribuyendo el aumento a la Ley estatal 7/2022 de residuos. «No se puede estar permanentemente poniendo excusas», reprochó, antes de advertir de que las bonificaciones previstas «solo benefician a nueve unidades familiares de cien que las necesitan».

En la misma línea, la portavoz del BNG en este punto, Erea Blanco, aseguró que la ordenanza «non cumpre nin co servizo» y alertó de que Ourense comenzará 2026 «cun servizo máis caro e sen melloras». Los nacionalistas advirtieron además de que la nueva tasa tendrá impacto en la salud pública y el medio ambiente, al convertir la gestión de residuos en «un negocio cada vez más insostenible». «Vienen a decir a los vecinos que van a pagar más por el mismo servicio», resumió Blanco, subrayando que las alegaciones vecinales pedían únicamente «saber por qué se les carga más por lo mismo».

Jácome cargó contra la edil socialista por «hipocresía» porque la Ley «de la que está en contra viene de Europa». Pero no quedó ahí. A la concejala le dio tempo a escuchar como la tachaba de «loca». «Ha leído los labios, yo no estaba haciéndolo público, le estaba diciendo a un compañero que está loca, pero no como argumento. Tengo derecho a comentar con un compañero», repuso el alcalde.

Por su parte, desde el PP, el concejal Jorge Pumar justificó la abstención señalando que durante el período de información pública solo se presentaron seis alegaciones de particulares y ninguna de colectivos o entidades representativas, y defendió que la ordenanza introduce criterios de proporcionalidad y será «más justa y útil», especialmente para las empresas «gracias al PP».

«Los ourensanos pagarán más por culpa de Jácome y gracias al PP», sostuvo entonces María Fernández.

El regidor municipal defendió que la tasa se ajustará «al precio exacto al que se adjudique el contrato», actualmente en proceso tras casi 13 años en precario, e insistió en cargar contra el PSOE. «Tiene el valor de decir que esto es cosa del gobierno municipal cuando viene de una ley estatal promovida por su partido», reprochó a Fernández Ojea, que rebatió que «el concello paga 7.2 millones por este servicio y lo calculamos en 11.9 y la culpa no es de Pedro Sánchez».

Además, el pleno aprobó el convenio de cooperación con el Concello de Barbadás para la prestación del servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales entre 2025 y 2028, así como la liquidación de la deuda acumulada desde 2006 hasta 2024, por un importe de 970.000 euros. El acuerdo salió adelante con el voto favorable de PP, PSOE y DO y la abstención del BNG, que reclamó mayores mecanismos de control, como la instalación de caudalímetros.

Viaqua

Asimismo, la corporación dio luz verde al reconocimiento extrajudicial de una deuda cercana a los 16 millones de euros con Viaqua por la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración hasta el 31 de diciembre de 2024 con los votos de DO y PP, la abstención del PSOE y el rechazo del BNG.

Nacionalistas y socialistas criticaron que el Concello asuma una deuda «sin auditoría externa». «Viaqua dice que son 16 millones, como podían ser 25», advirtió el edil del BNG Luis Seara. Mientras que desde el PP, la concejala Ana Méndez defendió el voto favorable por «responsabilidad institucional», para evitar nuevos litigios, aunque advirtió de que hay «un síntoma de una enfermedad crónica» en el Concello por la falta de planificación presupuestaria.