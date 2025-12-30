El juez decano de Ourense ve «un despropósito» en la ley que centraliza en la ciudad casos de violencia machista del rural

Desde mañana, 31 de diciembre, aunque el efecto se percibirá a partir del 2 de enero, los casos de violencia de género y sexual que se registren en las comarcas de Verín, O Carballiño, A Limia, O Ribeiro, Celanova y A Baixa Limia se instruirán en la ciudad de Ourense. El nuevo modelo de organización que implantan los tribunales de instancia con la entrada en vigor de esta fase de la Ley Orgánica 1/2025, que pretende la eficiencia del servicio público de justicia, supone la creación de una sección relativa a violencia sobre la mujer, que agrupará los asuntos por delitos de violencia de género y agresiones sexuales de todos los partidos judiciales, salvo Trives y Valdeorras. Conllevará desde ahora que una víctima de lugares alejados de la ciudad, incluso a distancias de más de una hora como Lobios, Vilardevós o A Mezquita, tengan sus casos en fase de instrucción en la capital.

Por la mañana, en la franja de atención al público de 8 a 14 horas, las declaraciones de víctimas y de detenidos o investigados se llevarán a cabo en Ourense, en la nueva sección de violencia contra la mujer. A partir de las 14 horas, así como los festivos y en fin de semana, los juzgados de las comarcas harán las funciones de guardia en las diligencias del paso a disposición: decidir sobre la situación personal del detenido, recibir la testifical de la víctima y resolver sobre medidas de protección, como el alejamiento o la prisión provisional del investigado. Las víctimas de las comarcas podrán elegir entre la videoconferencia o acudir a la ciudad. La Xunta asumirá los costes de desplazamiento si la perjudicada decide desplazarse a la capital o tiene que comparecer porque el juez así lo establece.

Edificio judicial de Ourense, la sede de la Fiscalía y del tribunal de instancia de la ciudad y de sus distintas secciones. / I. OSORIO

Este nuevo modelo «es un despropósito sin sentido», critica el juez decano, el magistrado Leonardo Álvarez. «Los detenidos por violencia de género en la demarcación de competencia de la Guardia Civil comparecerán por videoconferencia desde la Comandancia, por falta de medios para las conducciones al juzgado. Las víctimas tendrán que elegir entre declarar por videoconferencia, acudir a Ourense por sus medios, con casos de una hora y cuarto de viaje en la ida, y otro tanto en la vuelta, además del tiempo que pierden en la ciudad, o trasladarse en taxi y que pague la Xunta. Todo en un momento del proceso en que están en una situación de miedo y tensión».

El juez recuerda que, aunque la videoconferencia permite las intervenciones sin distancias, la disponibilidad de sala libre y de funcionarios disponibles en ese momento, más los actos preparatorios, plantean dificultades operativas, sin obviar los fallos de conexión que pueda tener el sistema. El sindicato Alternativas na Xustiza pone el foco en la falta de profesionales de apoyo, durante las declaraciones por videoconferencias, como psicólogos y trabajadores sociales, «que poidan asistir a vítima in situ se sofre unha crise emocional», indica la organización. «Sen este apoio queda soa fronte a pantalla nun momento de vulnerabilidade, e o peor de todo é que será revitimizada».

El nuevo modelo de tribunal de instancia «es un gran cambio de dos siglos en el sistema, será un proceso complejo pero también positivo, porque se ganará una mayor eficiencia y una mejor gestión de los recursos para hacer frente a la sobrecarga actual. Es una modernización necesaria» Marcos González Joly — Secretario coordinador provincial

El protocolo de Ourense sobre la centralización en la ciudad de los casos de violencia machista del rural fue debatido en varias comisiones con responsables de la carrera judicial, la Fiscalía y el coordinador de los letrados judiciales, además de la Policía, la Guardia Civil, la abogacía y el servicio forense. El Colexio da Avogacía presentó recurso contra la centralización en la ciudad, además de apoyar movilizaciones de profesionales en los juzgados comarcales afectados, en una serie de «intensas gestiones en defensa de los intereses de los partidos judiciales, en línea con la preocupación por la comarcalización de las competencias de los juzgados de violencia de género», dice la decana, Marta Gómez. Hay un protocolo de la profesión sobre cómo actuar en el turno de oficio y minimizar la afectación para los profesionales de las localidades de las villas que pierden servicio.

«La comarcalización va a ayudar a tener una plaza judicial especializada en violencia sobre la mujer, y contribuirá a una mejor gestión de esta problemática. La especialización es un plus. No mermará los derechos de las víctimas, porque van a ser atendidas en todo caso, con la posibilidad de comparecer presencialmente y de agendar la asistencia por parte de psicólogos y trabajadoras sociales», defiende el secretario coordinador provincial, Marcos González Joly.

El secretario coordinador provincial, Marcos González, y el juez decano, Leonardo Álvarez, en una imagen de archivo. / F. C.

Asume que hará falta adaptación. «Es un gran cambio de dos siglos en el sistema, será un proceso complejo pero también positivo, porque se ganará una mayor eficiencia y una mejor gestión de los recursos para hacer frente a la sobrecarga actual. Es una modernización necesaria», considera. La estructura del tribunal de instancia está motivando «descontento y cierto rechazo, porque el cambio cuesta y supone una nueva organización de trabajo, con una dinámica distinta», pero al final redundará —cree Joly— en una justicia «más ágil y eficaz». El secretario estima que en seis meses se verán efectos positivos de la reforma, «pese a las retiencias y dudas».

Críticas sindicales a un «caos organizativo»

Alternativas na Xustiza ve «violencia institucional» en la comarcalización de los casos de violencia contra la mujer, y urge a la Xunta a que cubra cuatro vacantes en la sección. CSIF denuncia «el caos organizativo» en los juzgados de Ourense por una implantación «improvisada» del nuevo modelo del tribunal de instancia. Relata «traslados masivos de expedientes judiciales entre oficinas sin planificación previa», incluso en carros de súper, con «documentación amontonada sobre mesas y en el suelo».