Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

Jácome busca ubicación alternativa para ejecutar el futuro parque canino

El parque canino de Salesianos en una imagen de archivo. | I. O.

El parque canino de Salesianos en una imagen de archivo. | I. O.

Lucila González

Ourense

El Concello de Ourense buscará un nuevo escenario para el parque canino que estaba previsto inicialmente en el Parque Angelita Paradela, en el barrio de Barrocás. Así lo confirmó el alcalde, Pérez Jácome, quien destacó que «no se debe fragmentar ese parque, emblemático» que tendrá «aún más valor con la construcción de una nueva piscina» por lo que «no procede».

Según el regidor, esta decisión cuenta con el respaldo tanto de la vecindad como de la comunidad educativa del barrio, por lo que el Consistorio estudiará una nueva localización, presumiblemente en otra zona de Barrocás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents