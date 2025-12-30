Jácome busca ubicación alternativa para ejecutar el futuro parque canino
Ourense
El Concello de Ourense buscará un nuevo escenario para el parque canino que estaba previsto inicialmente en el Parque Angelita Paradela, en el barrio de Barrocás. Así lo confirmó el alcalde, Pérez Jácome, quien destacó que «no se debe fragmentar ese parque, emblemático» que tendrá «aún más valor con la construcción de una nueva piscina» por lo que «no procede».
Según el regidor, esta decisión cuenta con el respaldo tanto de la vecindad como de la comunidad educativa del barrio, por lo que el Consistorio estudiará una nueva localización, presumiblemente en otra zona de Barrocás.
