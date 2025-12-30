Ebrio en la autovía: un año sin carné más 900 euros de multa

El 18 de febrero de 2023, a las siete de la tarde, un hombre conducía un vehículo por la autovía AG-53, que conecta Ourense con Dozón, una infraestructura libre de peaje que da continuidad a la autopista de pago que sigue hasta Santiago de Compostela. A la altura del kilómetro 68,3 de esta carretera de alta capacidad, en el partido judicial de O Carballiño, el conductor se salió de la vía con su vehículo, por el margen izquierdo, chocó contra la barrera de hormigón de la mediana y salió rebotado hacia la derecha, impactando contra la protección ese margen. Causó unos daños en la valla de casi 400 euros. Esa cantidad fue entregada a la Xunta, titular de la vía. El conductor compareció ante la magistrada del Penal 2 de Ourense el pasado 17 de diciembre —la fecha señalada para el juicio—, y aceptó una sentencia de conformidad por un delito contra la seguridad vial. Aquella tarde, cuando sufrió el siniestro, circulaba ebrio. Dio 1,07 en la segunda prueba de alcoholemia en aire, un resultado que supone el cuádruple de la tasa máxima permitida en la actualidad: 0,25 para los conductores generales, 0,15 para profesionales y noveles.

La condena con la que este encausado se muestra conforme consiste en una multa de 900 euros, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un año y un día. La resolución, que es definitiva, considera probado que, el día de los hechos, el infractor circulaba «bajo la influencia de una intoxicación etílica contraída con anterioridad, que le impedía la conducción en las debidas condiciones de seguridad, debido a la merma de facultades que le producía».

El elevado positivo en la prueba de alcoholemia —el segundo test en aire, el de 1,07 mg/l, fue realizado media hora después del siniestro—, no era el único indicio en contra del acusado en esta causa. Según hicieron constar los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en el atestado, el conductor presentaba además varios síntomas «que denotaban su embriaguez», detalla la sentencia del Penal 2. Tenía aspecto cansado y con sopor, el rostro pálido, los ojos brillantes y el habla pastosa, además de manifestar frases e ideas de forma repetitiva y sufrir oscilaciones de la verticalidad cuando se movía.

El juzgado de lo Penal 2 de Ourense accede a que el encausado cumpla con la sanción impuesta, de 900 euros, de manera fraccionada, en dos cuotas mensuales.