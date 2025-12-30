La campaña «Comparte Ilusión» lleva la solidaridad navideña a Ponte Vella

El trono de Papá Noel y los Reyes Magos del Centro Comercial Ponte Vella se convirtió este lunes en el escenario de un gesto solidario. La Fundación Amigos de Galicia realizó una entrega simbólica de juguetes y productos navideños dentro de la campaña «Comparte Ilusión», destinada a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad durante las fiestas.

El acto sirvió como acción representativa del conjunto de iniciativas que la fundación está desarrollando a lo largo de su campaña de Navidad, con la que busca garantizar que ningún hogar se quede sin celebrar estas fechas. Así, la entrega simbólica escenificó el trabajo que la entidad realiza durante estas semanas en coordinación con distintos puntos de recogida repartidos por la ciudad.

Desde la Fundación Amigos de Galicia agradecieron de forma expresa la colaboración del Centro Comercial Ponte Vella, que participa como punto de recogida de juguetes nuevos y productos navideños, facilitando la implicación directa de la ciudadanía en una campaña que permanecerá activa hasta el próximo 5 de enero, con el objetivo de seguir sumando donaciones destinadas a familias en situación de necesidad.

En el acto participaron Óscar Sánchez, responsable de Relaciones Públicas de la fundación, y Miriam Leal, trabajadora social de la entidad, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre entidades sociales y espacios comerciales para «ampliar el alcance de este tipo de iniciativas solidarias y llegar a un mayor número de beneficiarios».

A través de campañas como «Comparte Ilusión», la Fundación Amigos de Galicia refuerza su compromiso con la inclusión social y la atención a las necesidades básicas durante unas fechas especialmente significativas, por ello, animan a la ciudadanía a participar para que «la Navidad llegue a todos los hogares».