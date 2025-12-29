La restauración de patrimonio en Ourense le costó a la Iglesia casi 1,4 millones de euros en dos años

Doce arciprestazgos y 735 parroquias, eminentemente rurales, conforman la diócesis de Ourense, que engloba a toda la provincia excepto la parte oriental, que pertenece a Astorga. Es un vasto territorio con casi 1.500 templos, casas rectorales y otros bienes inmuebles. Hay 32 especialmente destacados desde el punto de vista patrimonial, catalogados de interés cultural. La conservación y la restauración, frente al efecto del paso de los siglos, suponen un reto. La Iglesia cuenta con aportaciones de las administraciones públicas y además cofinancia los trabajos con recursos propios.

La memoria de la diócesis de Ourense, que fue publicada recientemente, hace balance de los proyectos de rehabilitación más recientes. En 2024 se ejecutaron 18 para mejorar el estado de algunos templos y casas rectorales, así como para la restauración de retablos. La diócesis ourensana invirtió 894.180 euros, además de recibir la colaboración económica de la Xunta, la Diputación, comunidades de montes y también feligreses, con donativos.

En 2023, la diócesis acometió 14 proyectos de construcción y rehabilitación del patrimonio histórico-cultural de su propiedad. Invirtió casi medio millón en mejoras de templos y casas rectorales, y restauración de retablos. Los fondos de la Iglesia se unieron a las ayudas públicas recibidas, más el apoyo de los fieles con sus aportaciones.

El territorio diocesano es «muy disperso, con una población envejecida y en descenso. Por eso resulta tan importante para esas pequeñas parroquias la colaboración de quienes se preocupan por cuidar y conservar un patrimonio que es de todos», valora el obispado. Para 2025, el presupuesto diocesano reserva 54.000 euros en la partida de «reparaciones y conservación», 25.000 para «obras e inversiones» y 4.000 para «inversiones» en la sede episcopal.

Restauración en Entrimo. / CEDIDA PPDEG

Una de las obras de restauración actuales en patrimonio eclesiástico se ejecuta con la recuperación y puesta en valor de la iglesia de Santa María A Real, en Entrimo, para la mejora de la conservación, seguridad y accesibilidad en la zona. La Xunta invierte más de 300.000 euros, destaca el PPdeG, en un templo que es Bien de Interés Cultural y que representa el mejor ejemplo de estilo churrigueresco en Galicia.

En la catedral, el templo principal de la provincia de Ourense, hubo lleno este domingo en la celebración solemne de la clausura del año jubilar. El obispo, Leonardo Lemos, presidió el acto religioso, al que acudieron sacerdotes y feligreses de toda la diócesis.