Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Saneamiento concellosSolicitudes asiloPesca submarinaParadero desconocidoCeltaResumen 2025
instagramlinkedin

Ourense, sede de la élite mundial del hockey sala

Ourense, sede de la élite mundial del hockey sala | ROI CRUZ

Ourense, sede de la élite mundial del hockey sala | ROI CRUZ

Las selecciones absolutas de hockey sala masculino de España, Italia, Portugal y Suiza disputan hasta el martes en Ourense el Torneo 4 Naciones. Los partidos y entrenamientos en el pabellón de Os Remedios sirven de preparación para el campeonato de Europa, del 8 al 11 de enero en Heidelberg, Alemania. España debutó en el 4 Naciones este domingo ante Italia y se anotó una victoria contundente: 7-2. El pabellón se llenó. Tras el encuentro, los más pequeños pudieron disfrutar de un curso gratuito con los jugadores de la selección. El ourensano Manu Prol es el capitán del equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents