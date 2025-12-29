Ourense, sede de la élite mundial del hockey sala
Las selecciones absolutas de hockey sala masculino de España, Italia, Portugal y Suiza disputan hasta el martes en Ourense el Torneo 4 Naciones. Los partidos y entrenamientos en el pabellón de Os Remedios sirven de preparación para el campeonato de Europa, del 8 al 11 de enero en Heidelberg, Alemania. España debutó en el 4 Naciones este domingo ante Italia y se anotó una victoria contundente: 7-2. El pabellón se llenó. Tras el encuentro, los más pequeños pudieron disfrutar de un curso gratuito con los jugadores de la selección. El ourensano Manu Prol es el capitán del equipo.
- Muere Chesi, un orfebre de las palabras
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- Los Pato, una saga de joyeros
- Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes
- El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»
- La demora del Concello toca techo: cuatro años para dar licencia a un centro de mayores
- Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros
- Pazolandia, el parque navideño de ocio que refuerza la inclusión