Ourense, sede de la élite mundial del hockey sala

Las selecciones absolutas de hockey sala masculino de España, Italia, Portugal y Suiza disputan hasta el martes en Ourense el Torneo 4 Naciones. Los partidos y entrenamientos en el pabellón de Os Remedios sirven de preparación para el campeonato de Europa, del 8 al 11 de enero en Heidelberg, Alemania. España debutó en el 4 Naciones este domingo ante Italia y se anotó una victoria contundente: 7-2. El pabellón se llenó. Tras el encuentro, los más pequeños pudieron disfrutar de un curso gratuito con los jugadores de la selección. El ourensano Manu Prol es el capitán del equipo.