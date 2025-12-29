Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O médico e escritor ourensán Roberto Fernández gaña o Premio Ramón Piñeiro de ensaio

«A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega» será publicada pola editorial Galaxia

Roberto Fernández.

Roberto Fernández. / IÑAKI OSORIO

R. O.

Ourense

A obra «A arte de non morrer. Antropoloxía da lonxevidade galega», do médico ourensán Roberto Fernández Álvarez, que traballa no PAC de Allariz, é a gañadora do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2025, que organizan a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a Editorial Galaxia, co patrocinio de Caixa Rural Galega.

O galardón está dotado con 3.000 euros e a publicación do libro. Fernández foi distinguido en 2022 co Premio Blanco Amor pola novela «A inmoral doutora Cons». Obtivo ademais o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais en 2017, pola súa monografía «Enfermos pobres, médicos tristes».

