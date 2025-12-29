Casi medio millón de euros para un campo de césped artificial en Amoeiro

Amoeiro estrenó este domingo el nuevo terreno de juego del campo de fútbol de Penafita. La Diputación financió la colocación del césped artificial, con una inversión de más de 427.000 euros, mientras que el Concello aportó casi 47.500 euros. El terreno de juego se estrenó ayer con la diputa de dos partidos amistosos. El campo «facilitará a práctica deste deporte en calquera momento do ano, así como partidos e adestramentos tanto de fútbol 11 como de fútbol 8», resalta la Diputación. El presidente provincial, Luis Menor, asistió a la inauguración del césped.