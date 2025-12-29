Dos mañanas sin médico en el centro de salud de Maceda en plena ola de gripe
La alcaldesa denuncia una «irresponsabilidade total» y el Sergas afirma que cubre con facultativos las dos tardes más el 061 en urgencias matinales y la presencia de dos enfermeras
«A falta absoluta de médicos para cubrir estas ausencias é un problema que non só afecta a Ourense, senón a nivel do estado español», alega el área sanitaria
«É unha irresponsabilidade total por parte da xerencia da área sanitaria ter a Maceda dous días, este luns e martes, sen médico no centro de saúde, en días de Nadal nos que a poboación sobe. Estamos a falar dun concello de 2.800 habitantes aos que hai que sumar as familias que veñen pasar estes días cos seus parentes», expresa Uxía Oviedo, la alcaldesa de este municipio ourensano del rural. «Se hai algunha urxencia temos que acudir a outros centros de saúde. Estivemos toda a fin de semana chamando á dirección do hospital e non tivemos resposta. Pregúntome cal foi a razón de non darnos a información; primeiro non obtivemos respostas e despois só malas contestacións. Parécenos moi grave e unha falta de responsabilidade coa cidadanía do rural», afea la regidora. El área sanitaria de la provincia de Ourense emitió un comunicado para aclarar su versión. «Para garantir tanto a asistencia sanitaria como o dereito ás vacacións dos profesionais, a dirección de atención primaria reorganizou para o luns 29 e para o martes 30 de decembro a asistencia sanitaria» en Maceda, trasladando al horario de tarde, en ambas jornadas. El Sergas defiende que, a pesar de la falta de facultativos, «a continuidade asistencial en xornada da mañá está totalmente garantida, coa presenza permanente de dúas enfermeiras para dar resposta á demanda asistencial habitual e a continuidade de coidados».
Uxía Oviedo, del PSdeG, compareció este lunes ante el centro de salud de Maceda, acompañada por la parlamentaria socialista Carmen Rodríguez Dacosta, para denunciar una situación de «extrema gravidade», consideran. «Levamos tempo advertindo de que a atención primaria se está desmantelando por parte da Xunta. Os veciños de Maceda quedan durante dous días, en pleno pico de gripe, sen médico de atención primaria. É un abandono que non se pode permitir, unha irresponsabilidade moi grave», critica Dacosta.
El Sergas afirma que, si se produce una demanda de atención médica urgente en las mañanas del lunes y el martes, «estará sempre activado o protocolo de derivación cara ao servizo de urxencias sanitarias 061».
Los socialistas cuestionan la planificación de la gerencia provincial del Sergas y acusan al PP de «proseguir co seu desmantelamento de servizos sanitarios no rural». Dacosta presentará iniciativas parlamentarias y cree que este caso de Maceda «é un exemplo máis do abandono do rural na provincia de Ourense por parte da Xunta». Desde el área sanitaria argumentan que «a falta absoluta de médicos en listas de contratación para cubrir estas ausencias, nalgunhas épocas do ano, é un problema que non só afecta a Ourense senón que é un problema a nivel do estado español». Ante los posibles perjuicios en estas dos mañanas de final de año sin médico, en plena época de gripe, la dirección médica lamenta «as molestias ocasionadas aos usuarios», y afirma que este miércoles, 31 de diciembre, «retomarase a actividade médica habitual no centro de saúde de Maceda como sempre se fixo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Pato, una saga de joyeros
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- Muere Chesi, un orfebre de las palabras
- Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes
- El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»
- La demora del Concello toca techo: cuatro años para dar licencia a un centro de mayores
- La ZBE encaró su segundo día con una señal y sin cambios en el tráfico
- Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros