Jácome renuncia a ser diputado para centrarse en la alcaldía

Jácome en la Diputación. | I. O.

Redacción

Ourense

En una comunicación remitida al registro electrónico de la Diputación de Ourense, este domingo a las 14:20 horas, el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, expresa su «deseo» de renunciar a su condición de diputado provincial —es uno de los tres representantes de su partido, Democracia Ourensana—, «con efectos a partir de la próxima sesión plenaria ordinaria», expone en su solicitud.

«Obedece a un único y solo motivo: propiciar un relevo para que otro concejal de Democracia Ourensana sea más participativo en la labor de diputado provincial, en intervenciones plenarias y comisiones informativas», justifica el regidor. «A falta de 17 meses para las próximas elecciones municipales, y presumiblemente 18 y 27 para generales y autonómicas respectivamente, mis recursos deben focalizarse, máxime simultaneando con lo más importante, la alcaldía», añade Jácome en sus redes, con un mensaje al que adjuntó un pantallazo del trámite telemático.

