Empresas que sufren ciberataques: más de 40 pymes de Ourense, víctimas de fraudes
Una mercantil pierde 70.000 euros tras recibir una factura que parecía legítima, pero en la que el número de cuenta había sido alterado
La Guardia Civil aconseja confirmar siempre con el proveedor cualquier cambio de datos antes de pagar
Entre las 7.357 infracciones penales cometidas en la provincia de Ourense entre enero y septiembre y de las que tuvieron conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un total de 1.753 —el 23,8% de los casos— son hechos catalogados como ciberdelitos. En ese periodo de nueve meses, al que se refieren los datos oficiales más recientes, el incremento de las infracciones cometidas por medios telemáticos se sitúa en el 12,7%, motivado por el alza de las estafas informáticas, que han aumentado un 16,2% en territorio ourensano: de los 1.299 casos de esta índole conocidos por las autoridades entre enero y septiembre de 2024, a los 1.509 de ese periodo en el ejercicio actual.
Los ciberdelitos son uno de los problemas de inseguridad que más crecen en la provincia de Ourense, junto a otras figuras que provocan alarma social como las agresiones sexuales y los robos con violencia (los atracos). El riesgo cero no existe y de la amenaza cibernética no se libran ni los particulares ni las empresas. La cautela y la prevención son requisitos de autoprotección clave, pero a veces el ataque es sofisticado y el engaño se consuma. La Guardia Civil de Ourense tiene competencias en perseguir la delincuencia y preservar la seguridad ciudadana en 91 de los 92 municipios de la provincia, lo que supone el 98% del territorio y el 65% del censo de población. La ciudad corresponde a la Policía, donde se registraron 835 ciberdelitos entre enero y septiembre de este año. Este 2025, el instituto armado ha recibido e investiga denuncias relativas a ciberdelitos sufridos por más de 40 pequeñas y medianas empresas.
Una de las modalidades de engaño telemático que está afectando a mercantiles es la modificación de datos bancarios en facturas. En Ourense, una empresa ha sido víctima de un fraude tras recibir una hoja de pago que era en apariencia legítima, pero que en realidad tenía el número de cuenta alterado. El perjuicio económico para la compañía alcanza los 70.000 euros. Este tipo de ciberdelito, conocido en el argot como ‘man in the middle’, se encuentra «cada vez más extendido en pymes españolas», advierte la Guardia Civil.
La Comandancia de Ourense aporta un consejo preventivo clave: «Antes de pagar, confirmar siempre por teléfono, con el proveedor, cualquier posible cambio de los datos bancarios».
«Hay una presencia creciente de criptoactivos en el fraude digital»
En la demarcación ourensana del instituto armado, la investigación de los ciberdelitos se reparte, tras un análisis inicial, entre el denominado Equipo @ y el Edite. Según datos desde enero hasta mediados del pasado mes de noviembre, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense recibió 635 denuncias —a estas alturas del año la cifra ya se ha superado—, con un perjuicio total asociado al conjunto de las denuncias que, hasta hace un mes, a falta aún del tramo final del año, superaba ya los dos millones y medio de euros.
En cuanto a las tipologías delictivas de la cibercriminalidad, las denuncias por falsas inversiones representan en torno al 7,5% de los casos que recibe la Guardia Civil en Ourense. «Hay una presencia creciente de criptoactivos en el fraude digital», advierten desde la Comandancia. Una treintena de casos acaban teniendo implicación de criptodivisas en algún momento del desarrollo de las investigaciones, concentrando hasta mediados de noviembre una suma total de 655.000 euros.
Desde el primer trimestre de 2025, la Guardia Civil de Ourense dispone de un software especializado en el rastreo de transacciones realizadas mediante criptomonedas, una herramienta orientada a «ofrecer una respuesta ágil y probatoria frente a un fenómeno delictivo creciente, dinámico y transnacional», avisan los agentes expertos. «La evolución de los criptoactivos como vector de fraude exige mantener conocimientos técnicos específicos actualizados y colaboración interinstitucional constante».
Las investigaciones son complejas
Los delincuentes usan métodos sofisticados para ocultar el rastro del dinero, como criptomonedas o mediante blanqueo de capitales. Los ciberdelitos son un desafío para los investigadores. Los fraudes en el entorno digital resultan difíciles de rastrear, por la rapidez de las transacciones y la posibilidad de uso de múltiples dispositivos y cuentas. El dinero y las transacciones a menudo cruzan fronteras, lo que dificulta la cooperación entre agencias policiales de diferentes países. La tarea investigadora requiere un gran análisis de datos, y a veces choca con falta de colaboración. «La reticencia de algunas entidades a compartir información, a pesar de las regulaciones, puede obstaculizar la investigación», admite la Guardia Civil.
Pese a las dificultades, la Comandancia de Ourense está a la cabeza a nivel nacional de la resolución de estos hechos. Según datos de octubre, el instituto armado logra esclarecer el 23,43% de los hechos telemáticos que se denuncian en la provincia, casi 9 puntos por encima de la media nacional. La estadística acumulada hasta el pasado noviembre, que también alude a diligencias iniciadas en ejercicios anteriores y finalizadas este año, arroja un balance interanual de más de 150 hechos delictivos resueltos y bloqueos de dinero por importe superior a 150.000 euros.
Uno de los ejemplos destacados es la operación ‘Netcapital’, explotada en junio de 2025 con un detenido, tres investigados y 16 hechos esclarecidos. La Guardia Civil de Ourense desarticuló un grupo criminal dedicado a estafas vinculadas a criptomonedas, con una cifra defraudada de 1,161 millones.
Consejos básicos de seguridad contra los delitos telemáticos
«Para protegerte de estas amenazas, es esencial adoptar una serie de buenas prácticas que pueden marcar la diferencia entre ser víctima o mantener tu seguridad en línea», dice la Comandancia de Ourense. «Ninguna estrategia policial es eficaz sin la colaboración ciudadana. Las campañas de prevención, la denuncia rápida y los avisos públicos son elementos clave para frenar la propagación de estos delitos. La seguridad no solo se ejerce en la calle o en entornos operativos: también se construye cada día a través de la prevención y la concienciación», dice el instituto armado sobre la relevancia de la educación digital.
Verificar la autenticidad de las comunicaciones. Antes de proporcionar cualquier tipo de información sensible o realizar pagos, asegurarse de que la solicitud proviene de una fuente legítima.
Mantenerse informado. Es importante seguir fuentes confiables que reporten las últimas estafas y métodos utilizados por los ciberdelincuentes. «De esta forma, se estará mejor preparado para identificar y prevenir posibles amenazas», dice la Guardia Civil.
Educar a nuestro entorno. Compartir este conocimiento con amigos y familiares para que también estén protegidos frente a las amenazas de ciberseguridad.Utilizar herramientas de seguridad. Instalar software antivirus y mantener los dispositivos actualizados «es crucial para protegerte contra malware, ransomware y otras amenazas cibernéticas», avisa la Guardia Civil.
Prestar atención a los detalles. Muchos fraudes se pueden evitar prestando atención a los detalles, como errores gramaticales, mensajes urgentes o solicitudes de pago inusuales, indican los agentes.
En la mayoría de ocasiones, la puerta de acceso al mundo cibernético es el móvil. Es aconsejable mantener actualizado el teléfono; utilizar contraseñas seguras y una autenticación de dos factores; descargar aplicaciones desde fuentes fiables; proteger los datos con VPN o red privada virtual (una tecnología que crea una conexión segura y cifrada); ser cauteloso con los enlaces y correos electrónicos; realizar copias de seguridad de manera frecuente; evitar conectarse a redes abiertas, porque las Wi-Fi públicas no son seguras para los móviles y, por lo general, carecen de medidas para proteger los datos y las conexiones; activar el bloqueo automático; así como también habilitar la función de borrado remoto, una opción que permitirá eliminar datos personales en caso de pérdida o robo del dispositivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Chesi, un orfebre de las palabras
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- Los Pato, una saga de joyeros
- Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes
- El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»
- La demora del Concello toca techo: cuatro años para dar licencia a un centro de mayores
- Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros
- Pazolandia, el parque navideño de ocio que refuerza la inclusión