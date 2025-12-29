Empresas que sufren ciberataques: más de 40 pymes de Ourense, víctimas de fraudes

Entre las 7.357 infracciones penales cometidas en la provincia de Ourense entre enero y septiembre y de las que tuvieron conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un total de 1.753 —el 23,8% de los casos— son hechos catalogados como ciberdelitos. En ese periodo de nueve meses, al que se refieren los datos oficiales más recientes, el incremento de las infracciones cometidas por medios telemáticos se sitúa en el 12,7%, motivado por el alza de las estafas informáticas, que han aumentado un 16,2% en territorio ourensano: de los 1.299 casos de esta índole conocidos por las autoridades entre enero y septiembre de 2024, a los 1.509 de ese periodo en el ejercicio actual.

Los ciberdelitos son uno de los problemas de inseguridad que más crecen en la provincia de Ourense, junto a otras figuras que provocan alarma social como las agresiones sexuales y los robos con violencia (los atracos). El riesgo cero no existe y de la amenaza cibernética no se libran ni los particulares ni las empresas. La cautela y la prevención son requisitos de autoprotección clave, pero a veces el ataque es sofisticado y el engaño se consuma. La Guardia Civil de Ourense tiene competencias en perseguir la delincuencia y preservar la seguridad ciudadana en 91 de los 92 municipios de la provincia, lo que supone el 98% del territorio y el 65% del censo de población. La ciudad corresponde a la Policía, donde se registraron 835 ciberdelitos entre enero y septiembre de este año. Este 2025, el instituto armado ha recibido e investiga denuncias relativas a ciberdelitos sufridos por más de 40 pequeñas y medianas empresas.

Una de las modalidades de engaño telemático que está afectando a mercantiles es la modificación de datos bancarios en facturas. En Ourense, una empresa ha sido víctima de un fraude tras recibir una hoja de pago que era en apariencia legítima, pero que en realidad tenía el número de cuenta alterado. El perjuicio económico para la compañía alcanza los 70.000 euros. Este tipo de ciberdelito, conocido en el argot como ‘man in the middle’, se encuentra «cada vez más extendido en pymes españolas», advierte la Guardia Civil.

La Comandancia de Ourense aporta un consejo preventivo clave: «Antes de pagar, confirmar siempre por teléfono, con el proveedor, cualquier posible cambio de los datos bancarios».

«Hay una presencia creciente de criptoactivos en el fraude digital»

En la demarcación ourensana del instituto armado, la investigación de los ciberdelitos se reparte, tras un análisis inicial, entre el denominado Equipo @ y el Edite. Según datos desde enero hasta mediados del pasado mes de noviembre, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense recibió 635 denuncias —a estas alturas del año la cifra ya se ha superado—, con un perjuicio total asociado al conjunto de las denuncias que, hasta hace un mes, a falta aún del tramo final del año, superaba ya los dos millones y medio de euros.

En cuanto a las tipologías delictivas de la cibercriminalidad, las denuncias por falsas inversiones representan en torno al 7,5% de los casos que recibe la Guardia Civil en Ourense. «Hay una presencia creciente de criptoactivos en el fraude digital», advierten desde la Comandancia. Una treintena de casos acaban teniendo implicación de criptodivisas en algún momento del desarrollo de las investigaciones, concentrando hasta mediados de noviembre una suma total de 655.000 euros.

Desde el primer trimestre de 2025, la Guardia Civil de Ourense dispone de un software especializado en el rastreo de transacciones realizadas mediante criptomonedas, una herramienta orientada a «ofrecer una respuesta ágil y probatoria frente a un fenómeno delictivo creciente, dinámico y transnacional», avisan los agentes expertos. «La evolución de los criptoactivos como vector de fraude exige mantener conocimientos técnicos específicos actualizados y colaboración interinstitucional constante».

Las investigaciones son complejas

Los delincuentes usan métodos sofisticados para ocultar el rastro del dinero, como criptomonedas o mediante blanqueo de capitales. Los ciberdelitos son un desafío para los investigadores. Los fraudes en el entorno digital resultan difíciles de rastrear, por la rapidez de las transacciones y la posibilidad de uso de múltiples dispositivos y cuentas. El dinero y las transacciones a menudo cruzan fronteras, lo que dificulta la cooperación entre agencias policiales de diferentes países. La tarea investigadora requiere un gran análisis de datos, y a veces choca con falta de colaboración. «La reticencia de algunas entidades a compartir información, a pesar de las regulaciones, puede obstaculizar la investigación», admite la Guardia Civil.

Pese a las dificultades, la Comandancia de Ourense está a la cabeza a nivel nacional de la resolución de estos hechos. Según datos de octubre, el instituto armado logra esclarecer el 23,43% de los hechos telemáticos que se denuncian en la provincia, casi 9 puntos por encima de la media nacional. La estadística acumulada hasta el pasado noviembre, que también alude a diligencias iniciadas en ejercicios anteriores y finalizadas este año, arroja un balance interanual de más de 150 hechos delictivos resueltos y bloqueos de dinero por importe superior a 150.000 euros.

Uno de los ejemplos destacados es la operación ‘Netcapital’, explotada en junio de 2025 con un detenido, tres investigados y 16 hechos esclarecidos. La Guardia Civil de Ourense desarticuló un grupo criminal dedicado a estafas vinculadas a criptomonedas, con una cifra defraudada de 1,161 millones.