Cientos de ganaderos y agricultores reclaman medidas urgentes para frenar la crisis del sector en Ourense
Los ganaderos y agricultores gallegos exigieron una Política Agraria Común (PAC) justa, además de reclamar más control sobre el jabalí y compensaciones por la dermatosis que afecta a sus explotaciones
Unos doscientos ganaderos y agricultores de la zona de Maceda y la Baixa Limia se concentraron este lunes en el polígono de San Cibrao das Viñas para reclamar medidas que frenen la crisis del sector, con especial énfasis en la paralización del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur «con las condiciones actuales».
Bajo la consigna «ganaderos unidos, sen campo a cidade non come», los asistentes mostraron su rechazo al convenio con países de Sudamérica por el temor a una competencia desleal, principalmente por la importación de carne producida con menores costes, lo que —advierten— presionaría aún más a la baja los precios que perciben en origen.
La concentración sirvió también para exigir una PAC «justa»: «Se está jugando con nuestro trabajo», advirtió Adrián, ganadero de la Asociación Ganaderos e Ganadeiras Galegas, que se desplazó desde Deza para apoyar la convocatoria de los profesionales del sur ourensano.
Además de Mercosur y la PAC, el sector reclamó más control sobre el jabalí, así como indemnizaciones por la dermatosis, un problema sanitario que, según denuncian, está generando pérdidas y aumentando la incertidumbre en explotaciones de la zona.
