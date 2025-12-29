El Belén de Baltar, un icono navideño que resume Ourense y su historia
Más de un centenar de figuras de barro cocido recrean desde 1967 la vida de la provincia en una obra única del escultor Arturo Baltar, instalada en la capilla de San Cosme y San Damián
Cada Navidad, el Belén de Arturo Baltar reabre sus puertas en el centro de Ourense para recordar no solo el nacimiento de Jesús, sino también parte de la historia, el paisaje y la vida cotidiana de la ciudad. Este belén —instalado en la capilla de San Cosme y San Damián— es una cita ineludible para ourensanos y visitantes.
No se trata de un belén convencional. Su origen se remonta a 1967, cuando la Asociación de Belenistas encargó al escultor ourensano Arturo Baltar la elaboración de un nacimiento tradicional. Con el tiempo, Baltar fue ampliando el conjunto hasta convertirlo en un gran paisaje en miniatura compuesto por más de un centenar de figuras de barro cocido modeladas a mano, muchas de ellas con escenas costumbristas que evocan oficios, rincones y personajes populares del mundo rural gallego.
El conjunto, más allá de la escena del nacimiento, ofrece una «fotografía en miniatura» y en barro cocido del Ourense de otra época, con escenas rurales, tabernas, molinos, boticas, pastores y artesanos, destacando por su fusión de la tradición bíblica con la identidad gallega, uniendo lo religioso con lo popular y convirtiendo el belén en un homenaje y un símbolo del patrimonio cultural navideño de Ourense, que permiten ir descubriendo detalles nuevos en cada visita. Aunque las navideñas son las fechas más demandadas para conocerlo, se puede visitar de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas todo el año.
Es así desde que en 1980, el belén obtuvo su espacio permanente en la capilla de San Cosme y San Damián, que hoy forma parte del Espacio Expositivo Arturo Baltar. Durante las fechas navideñas, se amplía el horario de visitas. Para facilitar que familias, escolares y turistas accedan a esta muestra artística tan singular, se puede ver todos los días de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30. Los días 1 y 6 de enero solo abre por las tardes.
El legado artístico del artífice se conserva idéntico
Al belén ourensano el nombre le llega de la mano de su escultor, Arturo Baltar. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Ourense, el artista dedicó su vida a representar la vida cotidiana y las tradiciones de Galicia, dejando un legado artístico que aún se reconoce y aprecia en la provincia, con su principal obra expuesta en la capilla de San Cosme y San Damián, donde el escultor fue aumentando la colección de figuras progresivamente hasta su fallecimiento en 2017. Desde entonces la representación se mantiene idéntica.
