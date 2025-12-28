La ZBE encaró su segundo día con una señal y sin cambios en el tráfico
Las calles ya peatonalizadas siguen registrando paso de vehículos, pese al riesgo de sanción
L. G.
La zona de bajas emisiones de Ourense afrontó ayer su segundo día de vigencia con pocos cambios perceptibles en la movilidad del centro urbano. Más allá de la colocación de una señal informativa en el acceso al Parque de San Lázaro, el despliegue de la nueva normativa continuó siendo poco visible para conductores y peatones, en una jornada marcada por la normalidad en el tráfico rodado.
Las calles que desde el día 26 tienen carácter peatonal o acceso restringido siguieron registrando circulación de vehículos y estacionamientos puntuales, sin que se apreciasen diferencias significativas respecto a jornadas anteriores. Tampoco se activaron todavía los sistemas de control previstos para la ZBE, como las cámaras de lectura de matrículas, ni existe señalización horizontal o vertical suficiente que delimite claramente las nuevas zonas, más allá del indicativo en San Lázaro.
La implantación se encuentra en una fase inicial y existe un período de adaptación sin sanciones hasta el próximo 1 de julio., pero en lo que a la peatonalización se refiere, los vehículos que la incumplan ya podrían ser multados. Por el momento, a la espera de que las cámaras entren en funcionamiento, es la Policía Local la que asume la vigilancia y el control.
