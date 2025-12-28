Xuntos polo Nadal, el antídoto contra la soledad durante las fiestas navideñas

Cuando llega la Navidad, no todos tienen con quién compartirla. Según la última encuesta estructural a hogares realizada por el Instituto Galego de Estatística, en su apartado de capital social, más de 36.000 gallegos mayores de 65 años se sienten solos siempre o casi siempre. Para ellos, el programa Xuntos polo Nadal de la Xunta de Galicia se ha convertido en un refugio lleno de cariño desde su implementación en el 2017. Este año, desde el pasado 23 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero son 120 las personas de la provincia de Lugo y Pontevedra que, bajo este marco, se dan cita en la residencia del Tiempo Libre de O Carballiño para participar en esta experiencia.

Además de los mayores, son cuatro las monitoras que los acompañan y que, en esta edición, a diferencia de la mayoría de los usuarios, disfrutan de su primer año. «Son casi todos repetidores, es su cita, su hogar temporal en Navidad», resume una de las novatas al cargo, Alba Gómez, que con solo 25 años elige pasar las navidades alejada de los suyos pero «con gente que también acaba sintiéndose familia, porque estamos todo el rato juntos, es inevitable generar cariño».

El ritmo del día combina actividad física, entretenimiento y momentos de socialización. Las mañanas arrancan con pilates y un dinámico «actívate», donde las monitoras ponen una canción y los mayores imitan los pasos de baile. Lucía Gil es personal de enfermería y también una de las animadoras. Ella explica que esta rutina matinal ayuda a todos a «despertar el cuerpo y la mente» y a empezar el día con energía.

Por la tarde, los pasillos se llenan de cartas de tute y talleres de manualidades para despedir el año con decoraciones propias. Además, los participantes disfrutan de paseos por el entorno, visitas a la iglesia y salidas al centro social de Carballiño, donde pueden socializar con vecinos del municipio. Por la noche, el baile se convierte en la actividad estrella y la favorita de muchos de los residentes, como Eugenio, que muestra el DNI con orgullo para garantizar que nació «en 1944», pero cada noche es el más joven del lugar en la pista, «bailo hasta las 12 de la noche. Acabo sudando, aunque me duchase por la mañana me tengo que duchar de nuevo», concede este vigués que es tajante, «aquí quien no se lo pasa bien es porque no quiere pasárselo bien».

Pero el programa es mucho más que un horario de actividades. Las monitoras permanecen las 24 horas del día con los participantes, y describen la convivencia como «una pequeña familia en Navidad», donde los mayores «hacen sus piñitas para todo, especialmente a la hora de comer» «y se apoyan mutuamente». Lucía, la monitora, tiene 23 años, y para ella esta primera experiencia es «como tener un montón de abuelitos; especialmente para mí, que solo me queda una abuela real, es un regalo poder compartir con 120 personas». Alba añade que más allá de juegos o bailes, «lo que realmente necesitan es cariño y alguien que escuche sus experiencias de vida» y ambas concuerdan «es tan gratificante que queremos repetir, el año que viene sin duda».

Eladia y Marina conversando en la biblioteca. | R. Cruz

El programa también fomenta vínculos especiales. Hay parejas que surgieron en ediciones anteriores y se mantienen unidas, pero la relación que más abunda en Xuntos polo Nadal es la amistad. Eladia y Marina son ejemplo de ello. Las dos vecinas de Lugo estrenaban este año por primera vez el programa, una en compañía de la otra, «como todo».

A Eladia fue Marina quien le habló de la oportunidad de pasar unas navidades juntas y diferentes al enterarse de Xuntos polo Nadal «por la prensa». El alojamiento en O Carballiño solo ha fortalecido su vínculo, «es la mejor, no solo que sea la mejor en todo lo que hace, sino que es muy buena persona y diría lo mismo a sus espaldas», dice Eladia sobre Marina, quien con 82 años presume de moverse como si tuviese 60 menos, «es increíble, es que yo le digo que es extraterrestre, porque no me parece de este planeta», alaba su amiga. No solo se relacionan entre ellas sino que «hemos descubierto mucha gente agradable que de otro modo no conoceríamos».

Las peticiones

Con todo, hay espacio para las críticas. Para Jose, con 78 años, esta es su primera Navidad en el programa y en la residencia, donde valora un error a subsanar «el baño de las habitaciones es muy pequeño, tanto que para alguien con problemas de movilidad es complicado, además, el plato de la ducha no tiene suelo antideslizante, lo que es peligroso». La seguridad es su prioridad porque también expone que «en las habitaciones no hay un teléfono fijo, se da por hecho que vamos con móviles, pero si no es así estaría bien tener una forma de contactar si nos pasa algo de noche», dice para añadir que en la ducha «también estaría bien un botón o una cadena de las que dan una alarma al pulsar si te caes».

Jose se juntó con Francisco y Pepe; el primero lleva 7 años acudiendo a la cita, para el segundo este es su cuarto año. En su caso, creen que la comida «ha sufrido una merma». Francisco fue «cocinero toda la vida» y los años anteriores opina que «estaba todo muy bueno», pero este año «no tanto, aunque el servicio si sigue siendo bueno». Pepe se suma a la crítica para decir que «los plátanos no son frescos».

Al margen de la comida, los dos comparten otro comentario, «en las habitaciones de Panxón— la otra residencia que alberga este programa para los residentes de A Coruña y Ourense— hay tele en las habitaciones y aquí no». La solución la dio ayer Alfonso Rueda. El presidente de la Xunta acudió a visitar a los mayores y, tras agradecerles «todo lo que hicisteis en vuestra vida», adelantó que el año que viene cada dormitorio tendrá televisor.

Cuando el romance no conoce de edades

Entre los vínculos que se generan en Xuntos polo Nadal hay uno muy especial: el amor. No es el más habitual, pero sí hay exponentes entre los protagonistas de las jornadas en O Carballiño.

Virginia e Hilario presumiendo de relación. | Roi Cruz

Virginia Regueiro e Hilario Rubio se conocieron hace tres años en esas paredes y desde entonces son «la pareja». Ella es viuda y natural de Sarria, él separado y originario de León, aunque por trabajo pasó gran parte de su vida en Vigo, donde ya no reside. Ahora es uno más del municipio lucense donde lo acogió Virginia.

«Me río con él todos los días», asevera ella, mientras que él bromea con que «firmé sentencia» hace tres años «en la pista de baile». Ambos aseguran que «a esta edad es muy difícil congeniar porque ya tienes tus mochilas, tus manías, tus costumbres...», pero nada de eso fue limitante para «vivir una nueva juventud cuando ya se pasa de los 70 años». Ninguno se lo esperaba, pero «si surge, ya no estamos para decir que no».