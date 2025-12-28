Los policías gemelos ganan por lo civil su última batalla judicial

A mediados de enero se cumplirán ocho años desde que los hermanos gemelos Roy y Bernardo D. L., dos expolicías ya jubilados que llegaron a alcanzar el rango de inspectores, y desempeñaron funciones en la Brigada Judicial y en el área de Participación Ciudadana y Prensa, respectivamente, fueron detenidos por sus propios compañeros de la comisaría provincial. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que llevaron el caso y la magistrada que ejerció la instrucción, Eva Armesto, consideraban a los hermanos sospechosos de la muerte de su compañero Celso B. A. —fallecido de un disparo en la sede policial, en abril de 2016—, así como del robo de seis armas del búnker de la comisaría, un suceso insólito ocurrido en el verano de 2014, y de la elaboración de anónimos que llegaron a Asuntos Internos y provocaron que esta unidad secreta pusiera a la Policía Nacional de Ourense bajo el foco, desatando a finales de 2015 la operación Zamburiña, que llevó al banquillo a agentes antidroga y a presuntos traficantes, absueltos todos después de la anulación de las escuchas por una vulneración de derechos fundamentales. El próximo mes de enero se cumplen dos años desde que la Audiencia Provincial de Ourense ordenó el sobreseimiento provisional de la causa relativa al asesinato, por falta de indicios contra Roy y Bernardo. Antes ya fueron desvinculados por la justicia en relación a la autoría del anónimo y de otras sospechas como la acumulación de numerosa munición, justificada en su caso porque se dedicaban a entrenar y a competir en galerías de tiro: eran profesionales en esa disciplina.

En enero de 2024, la Audiencia Provincial acogió el criterio de la defensa y de la Fiscalía, que habían pedido el sobreseimiento del caso sobre la muerte de Celso B. A. de un tiro en la cabeza, el 9 de abril de 2016, con una de las seis armas robadas. Hay tres que no han aparecido. «No se presenta un cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para la imputación de la supuesta muerte violenta», concluyó el tribunal. Sobre el robo de las pistolas, «no se presentaron indicios de ninguna clase» sobre la hipotética autoría de los hermanos. Cinco informes de diferentes servicios forenses, científicos y policiales (entre los años 2016 y 2021) apuntaron al suicidio como probable causa. «Un único indicio» daba fuerza a la teoría del crimen —la corredera del arma quedó abierta—, pero «aun admitiendo que el fallecimiento podría responder a la acción violenta de un tercero», no había «cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para señalar a los hermanos investigados», razonó la Audiencia, máxime cuando constan en la causa informes contradictorios entre distintas unidades de la propia Policía.

Tras esa decisión, que cerró la puerta a la opción de un recurso ordinario, la vía penal acumula casi dos años zanjada, sin ninguna acción pendiente ya, según confirman dos abogados de distintas partes acusadoras en el proceso. La inocencia de los gemelos queda acreditada después de años de proceso judicial, pero a los dos antiguos policías les restaba saldar un procedimiento judicial más, en la vía civil. En ese terreno, Roy y Bernardo también han ganado.

9.000 euros de indemnización para cada uno

Se trata de su último triunfo de una larga y difícil batalla legal, en la que llegaron a temer un juicio ante un tribunal del jurado. Durante más de diez meses tuvieron que comparecer a diario en los juzgados de Ourense, una medida cautelar impuesta por la jueza. En todos sus pasos han estado representados y defendidos por el abogado Neil Gonzalez Seoane. En una sentencia de hace unas semanas, el Tribunal Supremo ratifica que los dos hermanos y exagentes deben ser indemnizados con 9.000 euros —más intereses— por el daño moral sufrido. Es la compensación que un medio de comunicación digital debe pagarles por intromisión ilegítima en su derecho al honor y la propia imagen.

Neil Gonzalez Seoane es el abogado de los hermanos Roy y Bernardo D. L. desde el inicio de los procedimientos. / F. C.

La noticia que basó este procedimiento se publicó en enero de 2018. La demanda civil se presentó en marzo de 2022. En julio de 2023, la magistrada del juzgado de Primera Instancia 2 de Ourense fijó una cuantía de indemnización de 10.000 euros en total para los dos. El medio recurrió en apelación y la Audiencia Provincial resolvió en mayo de 2024. Desestimó el recurso y admitió la impugnación del letrado de los gemelos, elevando la cuantía de la indemnización a 9.000 euros para cada uno. La empresa de comunicación acudió al Supremo, con un recurso de casación al que se opusieron la Fiscalía y el abogado de Roy y Bernardo.

El recurso de casación excedió la extensión permitida

Neil González aludió a una cuestión procesal, que el Supremo acoge. El abogado de Ourense indicó que existía una causa de inadmisión del recurso presentado por el medio digital, por el hecho de que la extensión superaba el máximo admitido por la Sala de Gobierno del Supremo. «Excede notablemente la extensión máxima establecida, pues tiene una extensión de 31 folios y cuenta con 66.128 caracteres con espacios, sin que en ningún caso se justifique la necesidad de dicha extensión desproporcionada», subrayó González en su escrito. En septiembre de 2023, la Sala de Gobierno del Supremo había estipulado que los escritos de interposición y oposición deben tener una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacios, lo equivalente a 25 folios. «Deberá justificarse la superación de la extensión máxima prevista en caso de que concurran circunstancias especiales de carácter excepcional», refleja el acuerdo gubernativo.

«El escrito de recurso no solo incumple la exigencia de certificación del número de caracteres del escrito, que puede obtenerse fácilmente en cualquier programa de tratamiento de textos, sino que excede muy ampliamente de los 50.000 caracteres con espacios establecidos como extensión máxima en dicho acuerdo. Los recurrentes no justifican la concurrencia de circunstancias especiales de carácter excepcional. El litigio no presenta especial complejidad, y no está por tanto justificada la extralimitación en la extensión del recurso», comparte el Supremo. Ese incumplimento «no es subsanable» y, en este caso, que constituía el último fleco judicial que les quedaba a los gemelos, conlleva la inadmisión del recurso de casación presentado por el medio digital, de manera que la condena a indemnizar a los hermanos será firme.

La ejecución de la sentencia, que aún está pendiente, obligará a eliminar el titular de la noticia de 2018 y la imagen. Además, los demandados tendrán que difundir el encabezamiento y el fallo de la sentencia condenatoria, «garantizando la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida», dijo la jueza de primera instancia.