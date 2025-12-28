Plenos contra reloj para cerrar el año económico del Concello de Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cerrará el año político con una nueva batería de plenos extraordinarios, convocados para sacar adelante decisiones en materia económica y de servicios básicos, en un contexto marcado por la subida de las tarifas del agua y de la basura y por la regularización de pagos millonarios a empresas concesionarias que operan con contratos caducados desde hace años.

Así, el regidor ha convocado para este lunes, 29 de diciembre, una sesión extraordinaria y urgente con cuatro puntos en el orden del día. El primer punto será la ratificación de la urgencia de la convocatoria, seguida de la resolución de las reclamaciones presentadas durante el trámite de información pública y la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de recogida y tratamiento de residuos, que supondrá un incremento previsto del 44% del recibo de la basura para los ciudadanos.

La sesión incluirá también la aprobación del convenio de cooperación entre el Concello de Ourense y el de Barbadás para la prestación del servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales en el período 2025-2028, así como la liquidación de la compensación económica pendiente por la prestación de este servicio entre los años 2006 y 2024.

Otro de los asuntos a debate será el reconocimiento extrajudicial de la deuda con Viaqua por la prestación hasta el 31 de diciembre de 2024 de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales. La compañía presta el servicio en Ourense con el contrato caducado desde 2017 y el coste anual del saneamiento y la depuración asciende a unos 9,9 millones de euros.

Precisamente la convocatoria de este pleno se produce tras el reciente desbloqueo de pagos por valor de 24,19 millones de euros a las concesionarias del agua y de la basura, aprobado en la sesión plenaria de octubre gracias a la abstención del PP y del PSOE. Desde la oposición, los grupos municipales cargaron entonces contra la gestión de los contratos caducados y la acumulación de pagos atrasados, aunque populares y socialistas justificaron su abstención en los acuerdos económicos como un «mal menor» para no encarecer aún más la factura final para el Concello.

Con todo, el pleno de este lunes podría no ser el único pleno extraordinario antes de que termine el año. Desde el consistorio no descartan convocar una nueva sesión para el martes, en este caso para aprobar el reconocimiento extrajudicial de la deuda con Ecourense por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos hasta el 31 de diciembre de 2024, una partida que ya cuenta con consignación presupuestaria aprobada en pleno.