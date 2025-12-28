Los Pato, una saga de joyeros

Miguel Pato Feijóo y sus hermanos Manolo y Tito aprendieron el oficio de joyería y de relojería y se inspiraron en la vocación por el trabajo de su padre Manuel, con el que acudían a vender productos en el rural, en los días de feria. Esa experiencia les aportó bagaje y los tres hijos siguieron los pasos del progenitor. Manolo, ya fallecido, se hizo cargo de la joyería Suiza, en Vigo, y Tito abrió la joyería Pato, también en la ciudad olívica. En Ourense emprendió Miguel con el nombre comercial Suyza, con la y. El adolescente que en los años cuarenta interiorizó el aprendizaje del oficio en las ferias junto a su padre encontró un local idóneo en la calle Lepanto. Miguel inició allí, en 1975, un camino al frente de un establecimiento junto a la que es su esposa desde 1971, María Luisa Peregrina Garabatos Álvarez. Querían una tienda para ofrecer a los clientes que compraban en las ferias un lugar físico al que poder acudir en Ourense para adquirir joyas y relojes, o si necesitaban ejercer la garantía. «Os tres irmáns adicámonos a esta rama por vocación familiar, iamos ás feiras con meu pai, de aí nos veu a herdanza profesional», recuerda Miguel.

En 1994, la familia abrió una segunda tienda en la ciudad de As Burgas, ubicada en las galerías comerciales Xesta de la calle Santo Domingo. Al principio trabajaron en este segundo local Miguel hijo y su madre, Luisa, mientras el padre continuaba en el punto de venta de Lepanto y seguía yendo a las ferias, una rutina que mantuvo hasta que se jubiló. «En los primeros diez años de la nueva tienda nos especializamos en joyería de moda, con muchas marcas. Venía gente de toda Galicia porque había un surtido amplio», recuerda el hijo. En 2008, él inició una etapa laboral nueva, en otros sectores, y en 2010 se encargó de la primera web de la joyería, que seguía gestionando incluso cuando se fue a vivir a Alemania. En los últimos años, tras la jubilación del matrimonio, María es la Pato que está a diario detrás del mostrador. Entre una y otra etapa, la joyería ourensana Suyza cumple medio siglo de actividad.

«Esta tenda é un negocio familiar, vén da miña xeración e continúa agora coa mesma idea», valora Miguel padre, de 80 años recién cumplidos, retirado desde hace más de una década. Mientras estuvo en ejercicio, los dos comercios Suyza permanecieron abiertos a la vez durante unos veinte años, con el matrimonio en Lepanto en la etapa final de ese primer comercio. «Fai moita ilusión que siga», dice sobre el de Santo Domingo Luisa, de 74 años y jubilada desde 2017.

«La cercanía, la atención personalizada y la confianza construida con los clientes son valores que siguen vigentes en la actualidad y que han sido transmitidos a la siguiente generación», destacan en la familia. La «capacidad de adaptación» ha sido uno de los distintivos del negocio, añaden. En 2017, Suyza atravesó un momento de cambio, «un punto de inflexión», recuerda el hijo. Aquel año se jubiló su madre y su hermana María fue madre por segunda vez. A mayores, el local se inundó y estuvo seis meses cerrado. Ese contexto motivó que «un cambio; decidimos replantear el proyecto e iniciar una nueva etapa, con una especialización en joyería infantil, que es el ambiente que se respira, aunque también puedes encontrar cualquier artículo, como un reloj para el abuelo», relata Miguel.

En la actualidad, la joyería mantiene su actividad como comercio de proximidad en Ourense y también ha ampliado su alcance a través de su tienda en la web, desde la que comercializa sus productos a toda España. Con motivo del cincuenta aniversario desde que los Pato se hicieron cargo de la joyería Suyza en Ourense, este sábado tuvo lugar en el establecimiento un acto conmemorativo en el que intervinieron los fundadores y la familia. Desde distintos municipios de las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo, acudieron a la celebración parientes, amigos y clientes. También se celebró un cuentacuentos en el que participaron decenas de niños.

La familia, en la puerta de la joyería, en las galerías Xesta de Santo Domingo. / ROI CRUZ

«Son momentos difíciles. La actividad comercial en Ourense es complicada y en el sector también, con los precios del oro y la plata por las nubes», contextualiza Miguel hijo. «Pero este es un negocio familiar, y ese es el factor diferenciador», resalta. «Cuando llega una persona a comprar aquí encuentra un trato y una experiencia que, a lo mejor, no recibe en una franquicia», enlaza Miguel. «En muchas ocasiones, acuden clientes que ya compraban a mi padre en la tienda cuando eran jóvenes», destaca.

La saga Pato mantiene vivo el legado de Manuel, el precursor. Varios de los herederos de Manolo y Tito siguen con la actividad familiar en Vigo, centrados en distintos nichos de mercado en esta fase actual: el lujo, uno de los negocios, y la joyería en venta online, el otro. «Posiblemente siga en esto hasta que me jubile, es un orgullo para mí pode continuar con el trabajo que tenían mis padres, un oficio que además me encanta», dice María. «Me gusta que la gente los reconozca a ellos y a mí. Conservo clientes que ya tenían ellos y tengo otros míos, nuevos», valora.

María no descarta una nueva vía dentro de la familia en este sector en Ourense, que dé continuidad a la historia sentimental de los Pato en esta actividad. «Mi hija mayor dice que quiere ser joyera. Y mi hija pequeña, que quiere ser joyera y relojera. Les gusta el trabajo de los abuelos y de su madre, así que dejamos esa posibilidad abierta», responde. «Somos unha saga de xoieiros», resume Miguel padre.