Convocado o XLI Premio Antón Losada Diéguez
O prazo de presentación das obras remata o 31 de xaneiro; establécese un premio de 6.000 euros para cada unha das categorías: creación literaria ou investigación e ensaio
R. O.
Os Concellos de Boborás e O Carballiño, coa colaboración económica da Deputación de Ourense, convocan a XLI edición do Premio Antón Losada Diéguez, un dos certames literarios e culturais de maior prestixio en Galicia. O premio, instituído para fomentar a cultura galega e perpetuar a memoria de Losada, está dirixido a autoras e autores que presenten obras escritas orixinalmente en lingua galega. Non se admiten traducións nin traballos xa premiados noutros certames.
Poderán concorrer obras de creación literaria ou de investigación e ensaio impresas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2025, e escritas orixinalmente en galego. A dotación económica ascende a 12.000 euros, dous premios de 6.000 euros cada un. O prazo de presentación das obras remata o 31 de xaneiro. Os participantes deberán achegar nove exemplares. O Concello de Boborás é a sede da secretaría técnica e a que instruirá o procedemento.
O xurado, presidido pola alcaldesa de Boborás, estará integrado por representantes de institucións de prestixio cultural e académico, como a Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo Galego, a Deputación de Ourense e as universidades galegas, entre outras entidades. A reunión do xurado será o 25 de abril, e a entrega oficial do premio celebrarase o 13 de xuño no Pazo de Moldes, en Boborás.
