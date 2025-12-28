Chapuzones solidarios en el campus

La piscina universitaria de As Lagoas cambió este sábado los chapuzones habituales por la solidaridad con el cuarto Festival de Natación Campus Auga.

Los participantes, frente al reto solidario. | Roi Cruz

Organizado por el Club Natación Escualos, con el apoyo del Campus Auga, el festival reunió a nadadores de diferentes edades y niveles, muchos de ellos miembros de la comunidad universitaria, que acudieron con un objetivo doble: disfrutar del deporte y aportar su granito de arena en estas fechas navideñas. Para ello, la entrada no se pagó con dinero, sino con alimentos no perecederos cuyo destino fue el servicio del Banco de Alimentos de Ourense.

Desde primera hora de la tarde se sucedieron las pruebas de 50 metros libres, braza, espalda y mariposa, además de unos relevos fuera de concurso que añadieron un punto lúdico a la competición. Cada participante pudo lanzarse al agua tantas veces como quiso y, al final, la clasificación se decidió por la suma de los tiempos. Hubo medallas, premios y algún que otro sorteo, pero el protagonismo fue para la participación y las donaciones.

Con esta cuarta edición, y coincidiendo además con su décimo aniversario, el Club Natación Escualos reafirmó su apuesta por unir deporte, salud y compromiso social. Una fórmula sencilla, pero efectiva, que convirtió una tarde de diciembre en algo más que una competición: en un encuentro solidario dentro y fuera del agua.