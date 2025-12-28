Cae la cifra de viajeros en hoteles de Ourense pese a subir el turismo extranjero un 31% en dos años

Desestacionalizar la demanda para captar visitantes en las distintas épocas del año, y producir un modelo rentable que además resulte sostenible, son algunos de los retos principales del turismo, un motor económico que nutre sectores clave para el mercado laboral como la hostelería, el comercio y los hoteles, aunque estos últimos han notado la competencia de las viviendas de uso turístico. Un total de 1.146 alojamientos de este tipo —había 792 en agosto de 2022— aportan a la oferta de viajes un total de 6.262 plazas, más que los hoteles, que no alcanzan las 6.000. La afluencia en apartamentos turísticos llegó a 13.235 personas entre enero y octubre de este año —el 19,4%, extranjeros—, un 30% más que en ese mismo periodo de 2024, con 10.181 clientes.

En Ourense, la transformación de la movilidad que supuso la llegada de la alta velocidad ferroviaria, con conexión directa a Madrid desde diciembre de 2021, sumada a campañas publicitarias de posicionamiento como destino y al efecto pospandemia, han elevado la importancia de la ciudad y la provincia como lugares que conocer y redescubrir. Las distintas opciones para pernoctar impactan de manera distinta en los sectores implicados. La estadística más reciente sobre la ocupación hotelera, publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), anota una caída en el número de viajeros registrados en los establecimientos hoteleros de la provincia. Hubo un total de 314.911 entre enero y el cierre de noviembre. Pese al descenso, la cifra acumulada supera al número de habitantes de la provincia, de 306.765. A la espera de los datos de este diciembre en curso, los registros de los once meses anteriores indican una caída del 5% con respecto a la estadística de ese periodo de 2024, cuando se anotaron 331.773 viajeros en hoteles ourensanos. El balance de 2025 es peor que el de 2023 y 2022 a estas alturas, cuando se habían alcanzado 323.624 y 318.066, respectivamente, un 2,7% y 0,99% de variación.

El descenso en las cifras globales de turistas que optan por los alojamientos convencionales, durante su estancia en Ourense, contrasta con el aumento de los visitantes extranjeros. Entre enero y noviembre de este año, el INE contabilizó un total de 50.825 clientes de otros países en hoteles de la provincia, un 5,9% más que en el mismo periodo de 2024 (47.995), un 31,3% más que en ese tiempo de 2023 (38.701), y un 48,8% más que el dato de 2022, de 34.142 personas. En los últimos tres años, el porcentaje de clientes foráneos alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, con respecto al total de visitantes que optaron por esta modalidad, ha ido creciendo: un 10,8% en 2022, un 11,9% en 2023, un 14,4% en 2024 y un 16,1% ahora, tomando como referencia para todos los cálculos el periodo de enero a noviembre.

El recurso termal, uno de los atractivos turísticos de Ourense. / IÑAKI OSORIO

El primer mes del año es más flojo en la ocupación turística en el sector hotelero, mientras que agosto, julio y septiembre lideran las cifras, con una buena ocupación también en Semana Santa. Entre los turistas nacionales que eligen Ourense como destino, y los hoteles como los establecimientos para pernoctar, el 60,3% viene de la propia comunidad gallega. Madrid es la segunda región de procedencia del visitante español que se decide por Ourense, con un 12,5%. Aparecen a continuación Castilla y León (5,3%) y Asturias (3,6%).

La estadística del INE incluye otro dato que constituye uno de los desafíos del sector: conseguir que los visitantes se queden más tiempo, y por lo tanto gasten más en el destino. La estancia media en Ourense es de dos días, con un dato superior en los apartamentos turísticos. Hay 168 negocios hoteleros en la provincia —eran 157 un año antes—, con 5.987 plazas, un 9,8% más que en noviembre de 2024. La cifra de empleados también ha subido en la comparativa interanual: 625, un 10,8% más. Entre noviembre de 2024 y el pasado mes, la tarifa media en los hoteles ourensanos ha crecido de 56,69 a 63,96 euros. Era de 50,88 en noviembre de 2022.