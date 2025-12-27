Tres décadas de diversión familiar: Pazolandia abre sus puertas a las risas

El Pazo dos Deportes de Ourense volvió a llenarse este viernes de risas, carreras y voces infantiles, pero no por una actividad deportiva. Desde primera hora de la mañana, familias enteras aguardaban su turno para entrar en Pazolandia, que este año celebra su 30 cumpleaños convertido ya en una cita imprescindible de la Navidad ourensana.

Los pequeños conductores realizando choques por diversión. | Roi Cruz

Nada más cruzar el acceso, el bullicio marca el ritmo de la jornada. «¿Por dónde empezamos?», pregunta una madre mientras sus hijos tiran de ella hacia las atracciones más grandes. La más llamativa de esta edición es King Joker, conocida como «la cárcel», una estructura de cinco jaulas que giran en el aire y elevan a los participantes hasta los 18 metros de altura. Los gritos se escuchan desde casi cualquier punto del recinto y no son pocos los que se detienen a mirar antes de decidirse a subir.

Muy cerca, el mural conmemorativo de Lego atrae tanto a pequeños como a mayores. La pieza, creada con más de 56.000 bloques para celebrar el 30 aniversario de Pazolandia, se convierte en uno de los espacios más fotografiados y en un reto añadido para los pequeños que se esfuerzan en contar las peculiares teselas de una en una.

Los coches locos eléctricos también registran buena acogida en el primer día. En el circuito, los derrapes controlados provocan choques suaves y carcajadas. Algo más tranquilo es el laberinto infantil de halloween, pensado como una primera experiencia «de miedo» adaptada a los más infantes, que dividen opiniones, «no da nada de miedo, es divertido», comenta Lara, que con 5 años acudió acompañada de sus padres desde la capital, mientras que para Martín, que acude desde O Carballiño, «solo un poquito».

Pero más allá de las atracciones, esta edición renueva su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. La Diputación habilitó una zona de calma para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, además de una zona de lactancia y un espacio preinfantil con juegos de construcción y juguetes adaptados a las edades más tempranas.

En el stand de información, varias familias se interesaban por las pulseras identificativas para menores con TEA o necesidades especiales, que permiten evitar colas, y por los auriculares aislantes de ruido disponibles para quienes presentan hipersensibilidad auditiva. Medidas que ya en el primer día se integraban con naturalidad en el funcionamiento del recinto.

La programación se completa con talleres sensoriales como Juego de hilos, una propuesta creativa e inclusiva que invita a experimentar con el tacto y la imaginación, y con sorteos en todas las sesiones hasta el último día, el 4 de enero.

Seguridad garantizada en el recinto

Pazolandia contará este año con un completo dispositivo de atención médica, seguridad y emergencias, diseñado para garantizar el bienestar de todos los asistentes durante su visita. La organización ha coordinado la presencia de diversos cuerpos y servicios especializados: servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos y Cruz Roja.El objetivo de este dispositivo es ofrecer una experiencia tranquila, en la que las familias puedan disfrutar de las atracciones y actividades con la garantía de que cualquier situación será atendida de inmediato.