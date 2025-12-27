Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira

Una persona resultó herida de gravedad y tuvo que ser trasladada en helicóptero tras un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en el municipio ourensano de Lobeira.

El siniestro tuvo lugar en la carretera OU-1212, a la altura del punto kilométrico 8. El 112 Galicia recibió el aviso a las 16:15 horas a través de la llamada de un particular que no estaba implicado en el accidente y que alertó de una colisión entre un turismo y una motocicleta, con una persona herida.

Desde la central de emergencias se dio aviso de inmediato al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños —ante el cierre del GES de Lobios por falta de personal durante esta jornada— y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios decidieron activar el helicóptero medicalizado con base en Ourense para el traslado del herido, que presentaba lesiones de carácter grave. Según informaron los equipos de emergencia, la colisión fue frontal, lo que provocó que el motorista impactase contra un muro.