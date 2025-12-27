San Cristovo de Cea renovará depuradora con una inversión de un millón de euros

El concello de San Cristovo de Cea dará un paso importante en la modernización de sus servicios de saneamiento con la renovación de su estación depuradora de aguas residuales,tras firmar un convenio de colaboración la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde, José Luis Valladares.

Según recoge el acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, la Xunta, a través de Augas de Galicia, asumirá el 80% del coste, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el 20% restante correrá a cargo del Concello, haciendo así frente a una inversión que alcanza el millón de euros.

La actuación permitirá resolver las deficiencias técnicas de la infraestructura actual y dotarla de sistemas tecnológicos que garanticen un funcionamiento más automatizado y eficiente. Entre las mejoras previstas se encuentra la sustitución de las bombas de la línea de agua y de lodos, la instalación de un nuevo caudalímetro y la construcción de una arqueta con dos canales. También se renovará el equipo de deshidratación de lodos, que hasta ahora era manual, por uno automático, y se intervendrá en el sistema de pretratamiento de aguas residuales.

Además, las obras incluirán trabajos de acondicionamiento y mejora de las instalaciones, como limpieza e impermeabilización interior de las principales estructuras o rehabilitación del edificio de explotación. También se adecuará el camino de acceso a la depuradora.

Desde la Consellería subrayan que se trata de una de las intervenciones hidráulicas más relevantes comprometidas por la Xunta en la provincia este año, dentro de un paquete de once proyectos de gran envergadura y varias obras menores, con una inversión total estimada de 8,5 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos, propios de la Xunta y municipales.