El radar de tramo que salva vidas

Las salidas de vía y las colisiones de gran impacto debido a invasiones del carril contrario convertían a la nacional N-525, de O Viso a Gustei, entre los municipios de Ourense y Coles, en la carretera más peligrosa de la red viaria de la provincia. En este trecho, cuyo trazado se caracteriza por curvas sucesivas y entronques con vías secundarias y pasos de servidumbre de empresas, estaba permitido en su día conducir a 100 kilómetros por hora, con áreas reducidas de adelantamiento que propiciaban maniobras arriesgadas. De manera progresiva, con el objetivo de combatir la grave siniestralidad en la zona, se adoptaron medidas como la regulación de cambios de sentido seguros, se suprimieron las líneas discontinuas de adelantamiento, se instalaron marcas viales sonoras y, a finales de 2015, un radar de tramo con la velocidad media limitada y controlada a un máximo de 70 kilómetros por hora, en una longitud 3 kilómetros y 760 metros. Se convirtió en el segundo dispositivo de estas características que se instalaba en España en una carretera convencional, poco después de uno que se implantó en la N-120, en León. La decisión resultó determinante para la mejora de la seguridad. Con una vigilancia constante de los kilómetros 242,2 a 246 de la N-525, en el sentido Santiago— se complementa con una cabina de cinemómetro fijo en el contrario, el de Ourense, en el punto 244,850—, la medida ha salvado vidas en una vía de comunicación muy utilizada para la entrada y salida de Ourense a través del norte de la ciudad.

El tramo de la N-525 entre Ourense y Coles, que registra una intensidad media de circulación de entre 5.500 y 7.000 vehículos al día, pasó de ser un lugar donde la tragedia era una noticia habitual —9 fallecidos y 15 heridos graves entre 2006 y 2014—, a que la siniestralidad dejase una persona muerta y dos lesionados de gravedad en la última década, entre 2015 y 2025. En los últimos años, el peor siniestro de la década dejó un fallecido en una colisión registrada en el año 2024. En 2022, un motorista de la Guardia Civil de Tráfico resultó herido de gravedad por la irrupción en la calzada de un jabalí, mientras que una conductora sufrió lesiones de consideración en el año 2024, a consecuencia de una salida de vía.

En 2013 hubo 3 fallecidos y 7 heridos que no necesitaron ingreso hospitalario. El 2007 fue otro de los años más negativos: 2 muertos, 4 hospitalizados y 7 heridos que no requirieron ingreso. La reducción de la mortalidad en esta carretera de Ourense desde que está operativo el radar de tramo se aproxima al 90%. Durante 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 no hubo en el tramo ni un solo herido. En el ejercicio actual, seis, de los cuales ninguno necesitó hospitalización.

Estadística de siniestralidad en la N-525, antes y después del radar de tramo. / FDV

Las infracciones detectadas en el tramo y al paso por el cinemómetro fijo no empezaron a sancionarse hasta 2016, pero la instalación de los dispositivos, el 1 de diciembre de 2015, sirvió de utilidad para la seguridad vial desde el primer día, por su eficacia disuasoria, entre los conductores, para que la velocidad no superase el máximo permitido, de 70 km/h. La instalación del radar se complementó con el asfaltado de la vía, la colocación de balizas naranjas y marcas sonoras para delimitar los circuitos, medidas adicionales para elevar la seguridad vial de esta carretera.

«Os datos deste aniversario exemplifican que os radares serven para respectar os límites de velocidade, son medidas eficaces que diminúen a gravidade dos accidentes e salvan vidas», subraya el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

«Desde su entrada en funcionamiento ha habido un fallecido en diez años y dos heridos graves, por lo que este radar de tramo casi ha erradicado la siniestralidad grave. Se ha demostrado que reducir la velocidad media de circulación es una medida muy importante, en especial en esta carretera, en la que se registraban accidentes en las zonas de curva, sobre todo en los días de lluvia o con el firme húmedo. Era el tramo más delicado de siniestralidad en Ourense, y hoy en día ya no, gracias al radar», recuerda el jefe provincial de Tráfico, David Llorente.