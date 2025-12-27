Proponen al concello de Ribadavia optar al 2 % Cultural

Ribeiro en Común ha propuesto que el Concello de Ribadavia elabore un nuevo proyecto de mejora del patrimonio histórico para presentarse a la convocatoria 2025-2026 del Programa 2 % Cultural, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en colaboración con el Ministerio de Cultura. El plazo para registrar candidaturas finaliza el 18 de febrero.

El programa financia actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación y enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico. La formación sugiere adaptar los proyectos presentados en el pasado mandato a las bases de 2026, actualizando precios y actuaciones. Entre esas intervenciones se encontraban la rehabilitación de calles y plazas como Tomás de Lemos, Yáñez, Plaza San Xoán, Rúa das Adegas, Rúa Xerusalén, así como la recuperación del edificio del antiguo Consello Regulador.