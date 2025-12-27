El Plan de Lectura Provincial llegó a 15.963 menores ourensanos

El Plan Provincial de Lectura de la Diputación cerró con cifras de «éxito». Así describen desde el organismo ourensano el resultado de la iniciativa que a lo largo del año integró a 36.800 menores, que generaron 18.743 bonos, de los cuales 15.963 fueron finalmente canjeados.

Las 57 librerías adheridas, repartidas en 14 municipios fueron escenarios de estas compras. En términos económicos, los bonos canjeados supusieron 281.115 euros, quedando un remanente de 68.885 euros; con 2.711 bonos sin emplear.

Al lograr todas las librerías canjear bonos se consolida la presencia del Plan en la provincia y refuerza el papel de estos comercios como puntos de acceso a la cultura. «Los resultados de esta edición confirman que la iniciativa sigue siendo una herramienta eficaz para fomentar la lectura entre la infancia y la juventud», celebra la Diputación.