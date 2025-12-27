Ourense activa la Zona de Bajas Emisiones sin señalización, información ni efecto real

La ciudad de Ourense amaneció este 26 de diciembre con los cambios en el tráfico rodado ya en vigor. La capital provincial llevaba meses trabajando en implantar su zona de bajas emisiones y desde ayer ya es una realidad que afecta al acceso al centro.

Se trata de una de las mayores transformaciones de tráfico rodado en las últimas décadas y conlleva la incorporación de nuevas calles peatonales a la almendra del centro urbano: Concordia, Avenida de Buenos Aires (desde Concordia hasta Bedoya), Ramón Cabanillas (entre Bedoya y la Avenida de Buenos Aires), San Francisco, Arturo Pérez Serantes, Valle Inclán (desde la Avenida de Buenos Aires hasta Habana), Parque de San Lázaro (entre Concello y Bedoya), Bedoya (hasta el cruce con Ramón Cabanillas), Xoaquín Lorenzo Xocas, Cardenal Quevedo (desde el Parque de San Lázaro hasta Habana) y Teluro son las afectadas.

Las paradas de taxi de la zona de San Lázaro no requerirá cambios, pese a esto. Según el presidente de la Asociación Provincial de Taxis, Francisco Javier Fernández, «fue lo primero que consultamos y se nos dijo que no, aunque es como todo, podrá cambiar. De momento no nos han dicho que tengamos que irnos», trasladaba ayer en el primer día de la nueva normativa, con todos los taxis en su ubicación habitual, en el lateral del parque.

Con todo, la zona de bajas emisiones que entró en funcionamiento en su fase 1— la segunda está prevista para 2029— abarca un mayor tramo, cuyo perímetro delimitan la Rúa Progreso, Juan XXIII, Avenida de la Habana, Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez y Pena Trevinca- Por estas vías sí podrán circular todos los vehículos, pero en el interior de este dibujo solo podrán acceder aquellos que posean etiquetas B, C, Eco y 0; es decir, quedan excluidos los coches diésel del 2006 o anteriores y los vehículos a gasolina anteriores al año 2000.

Sin embargo, las excepciones son amplias. Estos vehículos podrán entrar a la zona si pertenecen a un residente, también si se dirigen a una plaza de garaje en propiedad o a un parking público.

Aunque la lista no termina ahí, hay más posibilidades para hacerlo, aunque se necesita una autorización previa. Es el caso de padres de niños escolarizados en los colegios situados dentro de la ZBE o personas alojadas en los hoteles, así como aquellos que tengan una plaza de garaje, pero no en propiedad sino con un contrato de alquiler; en este caso para lograr la autorización deberán tener una copia de ese contrato.

Los ciudadanos son conocedores de esta situación desde hace meses porque la ordenanza reguladora recibió la luz verde de forma definitiva en el pleno del pasado mes de octubre, donde el propio regidor, Gonzalo Pérez Jácome, defendió que no se trata de una idea de su gusto, sino de una imposición de la Unión Europea que obliga a minimizar la contaminación ambiental y acústica en las ciudades.

Con todo, para ayudar a los vecinos con los trámites de las autorizaciones o informarlos de los detalles de la nueva ordenanza, estaba prevista la apertura de una oficina con personal dedicado exclusivamente a ello. La adjudicación para ello aún no ha llegado, según la zona de bajas emisiones comenzó a funcionar ayer, el proceso de licitación todavía continúa vigente para seleccionar a la empresa que se encargará de este trabajo.

Tampoco arrancó con señalización. En ninguna de las calles se puede observar todavía ningún dispositivo que informe de las nuevas restricciones, que ayer resumían a pie de calle los vecinos, «va a ser un lío tremendo, sobre todo el tramo entre Bedoya y Ramón Cabanillas porque es una de las vías principales para acceder a todo: a la residencia, a San Francisco al auditorio... Pero bueno veremos cuánto dura», decían dos vecinos del barrio de O Couto que ya asumían que evitarían acercar el coche, «habrá que ver». Aunque ayer las calles no denotaban la entrada en vigor de la nueva normativa, con el mismo tráfico de siempre y estacionamientos en las calles donde ya solo debería haber peatones.

Al respecto, por el momento, los incumplimientos en las calles peatonales ya conllevan sanción, en la ZBE hay período de gracia hasta el verano, a partir del 1 de julio comenzarán las sanciones para aquellos que no cumplan las normas y que sean captados por las 28 cámaras fijas que se encargarán de este control. Hasta la fecha, igual que la señalización o la oficina, aún no están en marcha. Son los agentes de la Policía Local los que asumen estos cambios.