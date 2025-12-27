Jóvenes pianistas ofrecen un recital en el hospital de Ourense para aliviar el ingreso: «La música es la mejor terapia»

Jóvenes alumnos de varias escuelas musicales ofrecieron este sábado un recital navideño de piano en los vestíbulos de tres plantas de hospitalización del hospital de Ourense, en los servicios de neurología, neumología, traumatología y cirugía. Canciones variadas, desde la música clásica, hasta el Let it Be de los Beatles o la banda sonora de La Bella y la Bestia, se escucharon en el CHUO aportando momentos de calma, bienestar y alegría, aliviando el proceso de hospitalización de los pacientes ingresados y de sus familiares.

«Queremos hacer más amena la estancia de los enfermos que están ingresados en estas fechas, y acompañarlos con nuestra música. Es la mejor terapia», subraya María Ramos, profesora de piano en cuatro escuelas que colaboraron con esta iniciativa que vincula el arte con los cuidados. Estudiantes de las academias ourensanas Sabrosura y Tempo 118, así como la Casa da Música de Chantada y la Escola Municipal de Música de Maceda, ofrecieron sus interpretaciones al piano.

Jóvenes de distintas edades, incluidos niños pequeños, colaboraron con esta iniciativa de humanización en el hospital. / CEDIDA

Con el lema «A música tamén coida», el hospital de Ourense ideó esta iniciativa dentro de su plan de acciones de Navidad que buscan ofrecer la estancia más amable a los pacientes. La actuación de este viernes forma parte de la actividad «Música e saúde», organizada por el servicio de humanización del CHUO.