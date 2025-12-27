La estación intermodal de Ourense, solo un 2,6% de la inversión ejecutada tras 19 de los 73 meses de plazo para la obra

Las obras de remodelación y ampliación de la estación intermodal de Ourense representan la actuación de mayor envergadura, tanto en plazos como en inversión, de las que Adif desarrolla en los edificios ferroviarios de Galicia. Una partida de 111,75 millones de euros —importe de adjudicación— permitirá triplicar el espacio para los viajeros y configurará once vías, tres de ellas de ancho estándar, destinadas a la alta velocidad, un modo de transporte que ha cambiado la movilidad de Ourense, con un gran incremento de viajeros en la línea Galicia-Madrid desde la apertura del trazado completo en diciembre de 2021. El nuevo complejo ferroviario de Ourense requiere un plazo de obras de 73 meses. Oficialmente, el contrato para esta actuación fue formalizado el 29 de febrero de 2024, y los trabajos comenzaron el 17 de mayo del año pasado, si bien la intervención se hizo visible en otoño de 2024, con el derribo de las naves de los antiguos muelles de carga de Renfe. Después de recibir una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria, el PP de Ourense cuestiona que «diecinueve meses después del inicio formal de las obras de la estación de Ourense, el Gobierno afirma que solo se ha consumido el 2,59% del importe del contrato, lo que acredita una muy pobre ejecución», expresan los populares. El partido opositor reclama la «activación» de unos trabajos contratados por Adif «con un elevadísimo plazo de ejecución», resaltan, un periodo de 6 años y 1 mes que llevaría las obras a junio de 2030, en el mejor de los casos.

«La alta velocidad llegó a la ciudad de Ourense en diciembre de 2021 y, sin embargo, todo indica que va a ser la última de las estaciones gallegas en ser modernizada por Adif-AV. Mientras, en otras ciudades gallegas las obras ya han concluido o están mucho más avanzadas», expone en un comunicado Celso Delgado, diputado del PP de Ourense en el Congreso.

Él y sus compañeras del partido por la circunscripción provincial, Ana Vázquez y Rosa Quintana, preguntaron por escrito al Ejecutivo, el 3 de noviembre, sobre el estado de las obras en la intermodal. Querían información pormenorizada sobre los trabajos ejecutados en 2024 y en los diez primeros meses de 2025, con una relación de actuaciones concretas ya realizadas. En un escrito del pasado 12 de diciembre, el Gobierno indica que «el importe del contrato consumido hasta la fecha en la obra de la nueva estación intermodal de Ourense asciende a 2,9 millones de euros». Adif no da más detalles y los populares lamentan la falta de transparencia. «Es muy preocupante esta cifra de ejecución, una cantidad pírrica», apunta Delgado. «Las obras avanzan pero de una manera muy lenta. Y no podemos olvidar que son unas obras demoradas cuatro años. Estaba comprometida la licitación para julio de 2019 y eso no ocurrió», incide.

Delgado compara la situación de Ourense con la de otras estaciones ferroviarias en Galicia: «Las obras de la estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao concluyeron en junio, en la que se invirtieron 53 millones de euros y se triplicó el edificio de viajeros, hasta los 1.100 metros cuadrados. En diciembre, Adif informó de que había superado un hito en la remodelación de la estación de A Coruña, con el izado de la estructura de su nueva marquesina. Una remodelación y ampliación en la que Adif invierte 86,7 millones de euros. Nos alegramos por estas dos ciudades, pero no se entiende la parsimonia de la ejecución de obras en la estación intermodal de Ourense, frente a la celeridad que se aplica en otras», dice Delgado.

Vista de la playa de vías de Ourense desde el puente de la Avenida de Santiago. / ROI CRUZ

Una remodelación profunda

El proyecto en la capital de As Burgas prevé la ampliación del edificio de viajeros, la remodelación del vestíbulo y la construcción de una nueva sala de embarque acristalada, así como ascensores, escaleras mecánicas y fijas para facilitar el acceso a los andenes, además de una pasarela peatonal —cubierta y con ascensor—, y también el cubrimiento de la playa de vías y la instalación de unas pérgolas en la explanada exterior, con una marquesina de gran altura y cubiertas modulares más bajas en la plaza. Estas estructuras resolverían el problema de la falta de abrigo cuando llueve, y servirían de refugio en el exterior para el sofocante calor de Ourense. De momento, pasajeros, usuarios de taxi y conductores sufren las esperas en la explanada a la intemperie.

Las primeras fases de los trabajos desarrollados han conllevado, dentro del complejo entramado de vías de la estación de Ourense, varias actuaciones de reconfiguración de vías e instalaciones de electrificación, liberación de espacios para los apoyos de la futura cubrición parcial de vías, así como reposición de instalaciones, conducciones y servicios afectados.

Reformar sin cortar el servicio

Según el objetivo que Adif ha planteado en otras ocasiones, la intermodal ourensana «se convertirá en un nuevo nodo de la movilidad sostenible e intermodal en el noroeste del país y responderá al incremento de tráfico asociado a la alta velocidad, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la modernización de la línea con Monforte de Lemos y Lugo». La transformación de la estación promoverá la integración del ferrocarril en la ciudad y su permeabilidad, al dotarla de un nuevo espacio para los ciudadanos tras la cobertura parcial de las vías y de una nueva pasarela peatonal, la solución prevista para conectar mejor los barrios de A Ponte y O Vinteún, separados por la brecha ferroviaria. Además, la reforma preservará y pondrá en valor el edificio de la estación histórica y sus elementos patrimoniales, como los murales del vestíbulo.

La construcción de esta obra de ingeniería civil, la intervención de mayor relevancia que se lleva a cabo en la ciudad en las últimas décadas, es un reto técnico, tanto por la dimensión del proyecto como por el reto de coordinación de los trabajos mientras se mantiene en servicio la estación ferroviaria.