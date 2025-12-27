Una cianobacteria, la posible causa del color rojo de la Lagoa de Antela
Los análisis preliminares de la Miño-Sil descartarían la influencia del material de una vieja explotación de feldespatos hundido en la zona
Los análisis preliminares de muestras de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil indican que el color rojizo de la Lagoa de Antela en Sarreaus puede deberse a una proliferación de cianobacteria de la especie Planktothrix rubescens. «Descartaría cualquier influencia del material hundido en la charca», dice el organismo, que desliga en principio el fenómeno de los restos de una embarcación-draga de una antigua explotación de feldespatos de la zona, actividad que finalizó en 2009 tras un accidente mortal. El barco sigue teniendo gasóleo y aceite.
«Se trata de una proliferación natural de esta especie, que se da en aguas quietas y profundas, y en los meses de invierno hasta principios de la primavera, de acuerdo con antecedentes en este organismo, que ha detectado proliferaciones de esta misma especie en los meses de invierno y principio de primavera en el embalse de Vilasouto (O Incio)», explica la Miño-Sil. Amigas das Árbores pone el grito en el cielo. «A cianobacteria presuntamente detectada na poza da Pedra Alta é moi perigosa para os ecosistemas acuáticos, para a fauna e para a propia vida dos seres humanos. Unha nova contaminación por cianobacterias nun dos ecosistemas máis estragados e mais contaminados da Península Ibérica», subrayan. «Dende o verán do 2021 estase regando coa auga desta poza as leiras da Lagoa de Antela, e a carón da poza séguense verquendo cascallos, plásticos, gomas, formigón, PVC, neumáticos...», denuncian. La CHMS indica que «al contrario que otras especies de cianobacterias, la planktothrix rubescens prolifera en masas de agua con baja concentración de nutrientes. Son conocidas las proliferaciones de esta especie en lagos de los Alpes suizos y franceses y en el embalse de El Atazar, en la sierra de Madrid», completan desde la hidrográfica.
El BNG exige al Gobierno una «actuación inmediata» en la Lagoa de Antela, en Sarreaus. «Non é un feito illado nin imprevisíbel, senón a consecuencia directa de anos de inacción e abandono institucional nun espazo natural extremadamente sensíbel».
Suscríbete para seguir leyendo
- Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
- Muere Chesi, un orfebre de las palabras
- Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes
- El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»
- Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros
- Copasa, Geseco y Espina, elegidas para la gestión del agua de O Carballiño hasta 2046
- El recuerdo que agita conciencias en un edificio abandonado de Ourense donde murió un hombre sin hogar: «Aquí deixamos morrer parte de nós»
- Cinco concejalas socialistas de Barbadás abandonan el gobierno tras la renuncia a dimitir del alcalde Valcárcel, acusado de acoso laboral