Una cianobacteria, la posible causa del color rojo de la Lagoa de Antela

Los análisis preliminares de muestras de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil indican que el color rojizo de la Lagoa de Antela en Sarreaus puede deberse a una proliferación de cianobacteria de la especie Planktothrix rubescens. «Descartaría cualquier influencia del material hundido en la charca», dice el organismo, que desliga en principio el fenómeno de los restos de una embarcación-draga de una antigua explotación de feldespatos de la zona, actividad que finalizó en 2009 tras un accidente mortal. El barco sigue teniendo gasóleo y aceite.

«Se trata de una proliferación natural de esta especie, que se da en aguas quietas y profundas, y en los meses de invierno hasta principios de la primavera, de acuerdo con antecedentes en este organismo, que ha detectado proliferaciones de esta misma especie en los meses de invierno y principio de primavera en el embalse de Vilasouto (O Incio)», explica la Miño-Sil. Amigas das Árbores pone el grito en el cielo. «A cianobacteria presuntamente detectada na poza da Pedra Alta é moi perigosa para os ecosistemas acuáticos, para a fauna e para a propia vida dos seres humanos. Unha nova contaminación por cianobacterias nun dos ecosistemas máis estragados e mais contaminados da Península Ibérica», subrayan. «Dende o verán do 2021 estase regando coa auga desta poza as leiras da Lagoa de Antela, e a carón da poza séguense verquendo cascallos, plásticos, gomas, formigón, PVC, neumáticos...», denuncian. La CHMS indica que «al contrario que otras especies de cianobacterias, la planktothrix rubescens prolifera en masas de agua con baja concentración de nutrientes. Son conocidas las proliferaciones de esta especie en lagos de los Alpes suizos y franceses y en el embalse de El Atazar, en la sierra de Madrid», completan desde la hidrográfica.

El BNG exige al Gobierno una «actuación inmediata» en la Lagoa de Antela, en Sarreaus. «Non é un feito illado nin imprevisíbel, senón a consecuencia directa de anos de inacción e abandono institucional nun espazo natural extremadamente sensíbel».