El responsable de Cáritas en Ourense se convierte en el nuevo deán de la catedral

José Ángel Feijoo Mirón (Os Peares, 1960) tomará posesión el 28 de febrero como nuevo deán de la catedral de Ourense y presidente del cabildo de la basílica de San Martiño, el principal templo de la diócesis ourensana y una joya del patrimonio histórico cultural, uno de los principales lugares de interés turístico en la ciudad de As Burgas. Durante 2024, la catedral recibió 46.490 visitas, un 20,3% más que en 2023, según los datos de la última memoria eclesiástica.

Feijoo Mirón sucede en el cargo a José Pérez Domínguez, que ha cumplido el periodo máximo establecido en los estatutos para el desempeño de la responsabilidad de deán. El nombramiento de Feijoo Mirón se hizo público este miércoles, 24 de diciembre, tras los resultados de las elecciones celebradas en el cabildo catedralicio.

Además de firmar esta designación, el obispo de la diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, también ha nombrado a José Joaquín Borrajo Iglesias como vicepresidente del cabildo, a José Seijo González como canónigo secretario capitular, y a Isaac Pereiro como canónigo fabriquero.

Ángel Feijoo fue ordenado diácono en 1983 y se convirtió en sacerdote en 1984. Licenciado en Filosofía, en la especialidad Historia de la Filosofía, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es además licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia de Salamanca, y también licenciado en Filología Hispánica por la UNED.

En la diócesis de Ourense ha ejercido como delegado de Juventud hasta 1996, fue párroco de San Miguel de Canedo entre 1995 y 2007 y es profesor del Seminario, donde estudió, desde 1987. Fue vicario moderador de la curia y es rector del Seminario Mayor desde 2007. Ejerció como delegado de Cáritas entre 1999 y 2006, y de nuevo como responsable desde 2012. Actualmente es párroco de Santa Eufemia la Real del Centro y, desde el año 2024, vicario episcopal para el servicio del desarrollo humano integral, que engloba la actividad caritativa y social, en la que Cáritas conforma la estructura principal. En 2024, la ONG de la Iglesia atendió a más de 10.000 personas necesitadas en Ourense.