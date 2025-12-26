Ourense transforma su movilidad desde hoy con más calles peatonales y una ZBE en la que no se multará hasta julio

La ciudad de Ourense afronta desde este viernes, 26 de diciembre, una de las mayores transformaciones de la movilidad en las últimas décadas, con la incorporación de nuevas calles peatonales a la almendra del centro urbano en las que la movilidad a pie de las personas tendrá prioridad y el tráfico motorizado se restringe.

Conforman este mapa de preferencia peatonal Concordia, Avenida de Buenos Aires (desde Concordia hasta Bedoya), Ramón Cabanillas (entre Bedoya y la Avenida de Buenos Aires), San Francisco, Arturo Pérez Serantes, Valle Inclán (desde la Avenida de Buenos Aires hasta Habana), Parque de San Lázaro (entre Concello y Bedoya), Bedoya (hasta el cruce con Ramón Cabanillas), Xoaquín Lorenzo Xocas, Cardenal Quevedo (desde el Parque de San Lázaro hasta Habana) y Teluro. Las paradas de taxi y autobús del lateral de calle entre Concello y Bedoya deberán ser reordenadas.

La jornada de este viernes conlleva además la entrada en servicio de la fase 1 de la Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro, que limita el acceso de vehículos carentes de distintivo ambiental B, C, ECO u 0 en Ramón Cabanillas (desde Habana a Bedoya), Bedoya (desde el cruce con Ramón Cabanillas), Avenida de Buenos Aires (desde Bedoya a Habana), Pena Corneira, Cabeza de Manzaneda, Monte Medo, Monte Seixo, Xosé Ramón Fernandez Oxea, Lugo, la plaza del Jardín del Posío, calle Villar (hasta García Mosquera), y García Mosquera. Hasta el 1 de julio se enviarán avisos informativos, pero no se multarán las infracciones de los automóviles que no cumplan con los nuevos requisitos y no soliciten autorizaciones expresas de acceso.

En cambio, los incumplimientos en las nuevas calles peatonales pueden sancionarse ya. En la web municipal se indica que las multas se aplicarán desde este mismo viernes. En fuentes municipales avisan de que estacionar sin tener autorización en una de las nuevas vías será como hacerlo en el Paseo, es decir, ilegal. Fuentes policiales apuntan a que es previsible que se dé «un periodo de adaptación». La Policía Local cuenta a día de hoy con solo 112 efectivos, incluidos los mandos. El aluvión administrativo de peticiones de autorización y excepciones para la circulación supondrá un reto añadido. El Concello recomienda a los conductores que extremen la precaución y consulten en la página web municipal https://ourense.gal/gl/zbe-peatonal/ las condiciones y excepciones a la norma.

Despidos por el fin de la ORA

La transformación de la movilidad urbana suma, en pocos días, un cambio de calado. A partir del 1 de enero se suprime la regulación de aparcamiento en la zona azul, de la ORA. Los sindicatos CIG y UGT critican que la medida supone el despido de los trabajadores.

"Esta situación resulta especialmente grave: mentres se elimina un servizo público e se despide a todo o persoal, existe a posibilidade de que a empresa continúe obtendo beneficios económicos grazas á imposibilidade de desligar a ORA do servizo de grúa sen unha revisión contractual en profundidade", razón por la que los sindicatos exigen aclaraciones.