Ligero ascenso térmico este sábado en Ourense tras el día con más frío: -8º en la montaña este viernes

La provincia registró este viernes varias de las temperaturas más bajas de Galicia, con los valores más invernales en Manzaneda y A Veiga

Días de frío en los que hace falta ropa de abrigo.

Días de frío en los que hace falta ropa de abrigo. / ROI CRUZ

R. O.

Ourense

Un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas dejará este sábado su influencia en Galicia, con cielos pocos nublados, viento moderado del este y temperaturas en ligero ascenso, tras un viernes de mucho frío. En la provincia de Ourense había aviso amarillo en zonas de montaña y del sur provincial, y la previsión acertó. Varias de las temperaturas más bajas de la comunidad registradas en Galicia se registraron en la provincia ourensana. En algunos lugares, como Boborás o Piñor, incluso nevó brevemente.

Una mujer retira una capa de hielo del parabrisas del coche, este viernes en Ourense.

Una mujer retira una capa de hielo del parabrisas del coche, este viernes en Ourense. / ROI CRUZ

Según Meteogalicia, hubo -8,2º en Manzaneda la madrugada del jueves al viernes, -7,9 en A Veiga, -6 en Carballeda de Valdeorras y Calvos de Randín, -5,1 en Baltar, -4,6 en Viana y -3,3 en Verín y Xinzo. Este sábado se espera una mínima de 1 grado en la ciudad; mañana, de 6.

TEMAS

Ligero ascenso térmico este sábado en Ourense tras el día con más frío: -8º en la montaña este viernes

