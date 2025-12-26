Ligero ascenso térmico este sábado en Ourense tras el día con más frío: -8º en la montaña este viernes

Un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas dejará este sábado su influencia en Galicia, con cielos pocos nublados, viento moderado del este y temperaturas en ligero ascenso, tras un viernes de mucho frío. En la provincia de Ourense había aviso amarillo en zonas de montaña y del sur provincial, y la previsión acertó. Varias de las temperaturas más bajas de la comunidad registradas en Galicia se registraron en la provincia ourensana. En algunos lugares, como Boborás o Piñor, incluso nevó brevemente.

Una mujer retira una capa de hielo del parabrisas del coche, este viernes en Ourense. / ROI CRUZ

Según Meteogalicia, hubo -8,2º en Manzaneda la madrugada del jueves al viernes, -7,9 en A Veiga, -6 en Carballeda de Valdeorras y Calvos de Randín, -5,1 en Baltar, -4,6 en Viana y -3,3 en Verín y Xinzo. Este sábado se espera una mínima de 1 grado en la ciudad; mañana, de 6.