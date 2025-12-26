La Justicia frena el desalojo de la Plaza de Abastos de Ourense previsto para enero

La orden de desalojo de los comerciantes de la Plaza de Abastos de Ourense, prevista por el Concello para el próximo 9 de enero, ha quedado en suspenso tras la admisión a trámite de un recurso judicial presentado por la Asociación de Comerciantes del mercado.

Los placeros solicitaron la adopción de medidas cautelarísimas frente al decreto municipal, aunque el Juzgado ha acordado tramitar el incidente como medidas cautelares ordinarias, concediendo plazo al Concello para que formule las alegaciones que considere oportunas. No obstante, el auto judicial es claro al advertir que mientras no se resuelva el incidente cautelar no podrá ejecutarse el desalojo, lo que sigue suponiendo un pequeño alivio para los comerciantes.

El juez fundamenta su decisión en doctrina consolidada del Tribunal Supremo, citando expresamente una sentencia de 28 de abril de 2014 que señala que la tutela cautelar forma parte del derecho fundamental a la protección judicial efectiva. En ese sentido, el auto subraya que dicho derecho «resultaría burlado si la Administración pudiera adoptar acuerdos de ejecución de un acto cuya suspensión ha sido interesada».

Desde la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos han manifestado su respeto y confianza en la Justicia, al tiempo que recuerdan que la vía judicial ha sido la única alternativa que les ha quedado frente a la actuación administrativa del Concello.

Los placeros insisten en que su objetivo sigue siendo regresar cuanto antes al edificio de la Plaza, pero una vez se acometan las obras «imprescindibles» que actualmente lo impiden, como la adecuación de la instalación eléctrica, desagües, fontanería, accesos de carga y descarga, cuarto de basuras y mejoras de accesibilidad.

Mediante un comunicado, reiteran que estas actuaciones cuentan ya con financiación comprometida por parte de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y la propia Plaza, además de un proyecto que se encuentra en fase de redacción.

Por ello, consideran que «un acuerdo» entre las partes sería «la vía más rápida» y eficaz para posibilitar el abandono definitivo de la Alameda y el regreso de los comerciantes a su ubicación tradicional.

La "gran jugada"

Con todo, ese intento de acuerdo lleva años teniendo en vilo a todas las partes y no parece estar próximo. Mientras los comerciantes respiraban con el resultado judicial favorable, que les impedirá subir la cuesta de enero en plena mudanza, el regidor municipal, Pérez Jácome, empleaba su perfil de la red X para trasladar que la suspensión acordada es únicamente provisional y limitada al tiempo necesario para resolver las medidas cautelares ordinarias, un trámite que, a su juicio, se resolverá en «cuestión de semanas» y que era «su gran jugada» para «ganar más tiempo de gorra en un parque público».

El alcalde confía en que, «por justicia e interés público», dichas medidas cautelares no sean concedidas y que el Concello pueda recuperar la Alameda como espacio público, situando el posible desalojo definitivo en torno al mes de febrero de 2026.