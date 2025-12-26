Un aparatoso siniestro en Esgos se salda con la muerte de un caballo

Los siniestros de tráfico provocados por colisiones con animales, debido a la irrupción inesperada de fauna en la calzada, constituyen uno de los principales quebraderos de cabeza para las autoridades que velan por la seguridad vial. Los datos de este año, hasta mediados de diciembre, reflejan una estadística de récord en Ourense, un territorio donde esta problemática es relevante, por la dispersión de núcleos de población —hay más de 3.500 entidades—, la existencia de zonas de montaña atravesadas por carreteras así como, quizá, la pérdida de hábitat tras los devastadores incendios del pasado agosto, que arrasaron más de 110.000 hectáreas en la provincia en una semana. Hasta el 17 de diciembre se habían contabilizado 1.627 siniestros en la provincia provocados por animales —una media mensual de más de 135 casos—, un total de 1.118 por jabalíes. Este viernes, en el municipio ourensano de Esgos, la irrupción de un caballo que atravesó la calzada se saldó con la muerte del animal y con importantes daños materiales para el vehículo afectado por la colisión, una furgoneta de reparto. Su conductor salió ileso del percance.

Estado en el quedó la furgoneta tras la colisión. | Cedida

El siniestro se registró a primera hora de la mañana en la carretera OU-536, a la altura del punto kilométrico 17,300, en la localidad de Esgos. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar del accidente para levantar atestado.

La gran mayoría de estos siniestros, que se producen cualquier día de la semana, a horas diversas y en todo tipo de vías, también en las principales carreteras, como la N-525 y la N-120, y en las de alta capacidad, como la A-52 y la AG-31 —aunque en las secundarias, con menor frecuencia de circulación, el riesgo es mayor—, se saldan con daños materiales de distinta consideración, pero en ocasiones también se producen consecuencias personales.

El peligro es alto cuando la velocidad es elevada, por el tipo de vía, y si se realiza una maniobra evasiva. Cuando irrumpe un animal en la calzada sin margen para esquivarlo de forma segura, es conveniente sujetar el volante firmemente y no dar un volantazo. Es decir, arrollar al animal si no existe margen es más recomendable que una maniobra evasiva brusca, que puede desencadenar salidas de vía y accidentes con lesionados. Además, las autoridades de tráfico recomiendan adecuar la velocidad de noche.