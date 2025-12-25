Papá Noel y sus elfos llevan la magia de la Navidad al CHUO, con 550 pacientes ingresados
Los momentos más emotivos de la jornada se vivieron en la UCI pediátrica, con un pequeño ingresado, y en la zona de partos, donde la comitiva también pasó a saludar a varias madres que acababan de dar a luz
L. G
Papá Noel recorrió en el día de Navidad todas las áreas del Hospital Universitario de Ourense para llevar ilusión a los cerca de 550 pacientes ingresados, así como a sus familiares y al personal sanitario. Acompañado por sus elfos y por efectivos de la Guardia Civil que lo recibieron en la puerta, visitó las unidades de hospitalización, críticos, UCI, urgencias y distintos servicios esenciales del centro hospitalario.
Los momentos más emotivos de la jornada se vivieron en la UCI pediátrica, con un pequeño ingresado, y en la zona de partos, donde la comitiva también pasó a saludar a varias madres que acababan de dar a luz, entre ellas una mujer cuyo segundo hijo nació en la Nochebuena y ambos se hicieron una foto con Papá Noel.
Además de las áreas asistenciales, la visita alcanzó otros servicios clave para el funcionamiento diario del hospital, como laboratorio, farmacia, cocina o banco de sangre, donde Papá Noel compartió mensajes de ánimo y reconocimiento con todos los profesionales a los que les tocó trabajar durante un día festivo tan señalado.
