El Belén cobra vida en la tradicional celebración navideña de Dacón

Cada 25 de diciembre, cuando en la mayoría de los hogares se prepara la comida del día de Navidad, en Dacón ocurre algo distinto: el tiempo se detiene. O, mejor dicho, vuelve a empezar. Muy lejos.

En esta pequeña parroquia del concello de Maside, su carballeira da Garrida se transforma desde hace casi cuatro décadas —38 años para ser precisos— en un Belén Viviente sin guiones ni focos, sin ensayos ni jerarquías. Manda la naturalidad que solo se consigue cuando lo que se representa no es un papel, sino una forma de entender estas fechas.

Herencia y transmisión

Para algunos vecinos, el Belén no es una cita del calendario, sino parte de su propia biografía. Rodri González lo resume sin darle importancia: tiene 50 años y ha participado en todas las ediciones. Hoy viste como soldado y ayuda a coordinar, siempre desde la discreción, un engranaje en el que —como él mismo subraya— «no existen cargos, aquí todos nos organizamos desde el querer participar y disfrutar».

A su lado caminan otros nombres que ya son memoria viva del Belén. Luis Mosquera Rodríguez, con 69 años, ha sido San José en varias ocasiones, pescador, cazador y, este año, peregrino, «eu apúntome ao que toque», dice con una sonrisa mientras explica que es «un orgullo seguir mantendo algo que xurdiu dunha idea solta fai tantos anos e agora é a nosa identidade».

La llegada del ángel anunciador | / Roi Cruz

El corazón de cualquier Belén late en el pesebre, y este año lo hizo al ritmo pausado de Tania, una bebé de San Amaro nacida el pasado 14 de noviembre. Con apenas mes y medio de vida, fue el Niños Jesús de Dacón, arropada por su madre en el papel de Virgen María y custodiada por unos Reyes Magos —Nacho, Santi y José— que ya son clásicos de la escena por su buena estampa y su fidelidad a la cita.

El relevo generacional está garantizado, al menos en la cuna: el Jesús del próximo año «ya está decidido», aseveran desde la organización, aunque en Dacón guardan el secreto, para no romper la magia antes de tiempo.

Decorar y cuidar

El escenario es otro protagonista silencioso. Sobre el terreno cedido por el Obispado de Ourense, el Belén se levanta con estructuras fijas de piedra construidas hace años por vecinos que ya no están. Con todo, la tradición no se conserva sola. Los puestos y parte de los decorados también son de madera y ese material conlleva una mayor atención.

Este año fue necesario rehacer por completo el puente que cruza el río donde desempeñan su papel las lavanderas, el año pasado fue el turno de rehabilitar el pozo y, año tras año, la cita ineludible es la limpieza de maleza de la carballeira para «dejar a punto un espacio que es tan representativo».

Una familia de pastorcillos. | Roi Cruz

Todo se hace a base de trabajo vecinal, con el apoyo del Concello de Maside y la Diputación, pero sobre todo con pequeños gestos que refuerzan el carácter comunitario del evento. Como la degustación gratuita de caldo, fabas y chorizos, o las rifas de la peculiar cesta de Navidad. Por un euro los visitantes de la puesta en escena navideña podían optar a llevarse una carretilla valorada en 1.000 euros, porque, además de ibéricos y vino incluyó una desbrozadora, una soldadora y una hidrolavadora. «Hai quen a rexeita porque di que, se lle toca, ten que traballar», bromean los organizadores.

Aunque no busca una gran promoción, el Belén Viviente de Dacón sigue atrayendo numeroso público. La clave, explica Ana Otero, otra de las responsables, está en que sigue siendo algo abierto y colaborativo: «cualquiera que quiera participar solo tiene que acercarse, hablar con el pueblo y encontrar su sitio bajo los robles el próximo año», invita con especial hincapié «en la juventud, porque tener relevo siempre está bien».