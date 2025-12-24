El espíritu navideño toma Amencer

Ourense se viste de ilusión navideña gracias a la Asociación Xuvenil Amencer, que un año más organiza sus tradicionales Mañas de Nadal. Más de 80 niños y niñas disfrutan de una programación que combina Olimpiadas de invierno, talleres de decoración y juegos temáticos, con la mirada puesta en la pista de hielo y las salidas estrella del campamento.

Los niños, en una de las competiciones de patinaje de las Olimpiadas de invierno. | Iñaki Osorio

Según explica Alba Domínguez, coordinadora del programa, la participación en esta edición es notable: «Contamos con 20 niños de educación infantil y cerca de 60 de primaria», detalla. Para atender a este nutrido grupo, nueve monitores se distribuyen estratégicamente para garantizar que todas las actividades transcurran con seguridad y entusiasmo.

La programación está diseñada para que los niños y niñas no pierdan ni un minuto de diversión. Durante las primeras jornadas, se han dedicado a la decoración de las aulas con motivos navideños elaborados por ellos mismos. Martina Cao, de 13 años, destaca «los talleres de manualidades» como su momento favorito, donde creó «un árbol de goma eva decorado con pequeñas bolas de colores».

Para adaptar los retos a cada edad, los menores se dividen en grupos. Los más pequeños se convirtieron estos días en «ayudantes de Papá Noel», poniendo a prueba su precisión a la hora de envolver regalos. Los mayores, en cambio, disfrutaron de unas particulares Olimpiadas de invierno en el pabellón del colegio Salesianos, donde la falta de nieve no impide la diversión: «Hacemos patinaje sobre hielo usando platos de plástico», explica Domínguez, mostrando cómo el ingenio sustituye a los elementos tradicionales.

Para muchos participantes, el campamento es una cita anual ineludible. Martín Pérez, animador de la asociación, asegura que la mayoría de los niños son «repetidores» que «esperan con ilusión las salidas estrella, como Pazolandia o la pista de hielo». Pérez, que en la temporada de verano es monitor de alumnos de los primeros cursos de la ESO, se encarga esta Navidad de un grupo de 20 pequeños de primero de primaria.

Entre los más veteranos se encuentra Naím Castro, que este martes celebraba su 12º cumpleaños rodeado de juegos y compañeros, algo que ya es habitual para este ourensano que lleva «seis años asistiendo a las actividades de Amencer, a todas». Le gustan tanto que ha sumado a André, su herman, a la experiencia. Como muchos de sus compañeros, coincide en cuál es el momento cumbre: «Lo más divertido es ir a Pazolandia», asegura entre risas.

El ambiente que se respira en el campamento es de comunidad y continuidad. Muchos de los participantes no solo disfrutan de las actividades navideñas, sino que también forman parte de los programas de verano, todo ello con el mismo objetivo por parte de Amencer «facilitar la conciliación, porque aquí hay niños de muchas familias que tienen que trabajar y encuentran en nosotros un espacio divertido y seguro», defiende Alba, quien antes de «ser monitora fui niña del campamento y me lo pasaba tan bien que esta es mi forma de devolver todo lo que me dieron».