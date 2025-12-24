La cuesta de enero empieza en Canedo

Mientras la mayoría lidia con la indigestión y la resaca de Nochevieja, decenas de valientes saludan el nuevo año haciendo deporte, elevando las pulsaciones al máximo en la subida de la Costiña de Canedo, que encierra bastante ironía en su nombre. Hay pendientes de hasta el 20% en el recorrido de Cachaxúas a Castro de Beiro, que unos soportan corriendo, otros en bicicleta, y algunos cumplen a pie, lo que ya no es poco. El 1 de enero se celebra la edición 33 de esta prueba deportiva popular, el primer reto deportivo de Ourense, con un recorrido de 3,3 kilómetros desde la salida —a las 12:30 horas del mediodía, junto a la boca del túnel de Cachaxúas—, hasta la iglesia de Castro de Beiro, la meta..

La subida de la Costiña no requiere inscripción y la participación es libre y gratuita, lo que confiere a esta prueba la espontaneidad de la que carece la mayoría de eventos. Como recompensa tras el esfuerzo, los asistentes disfrutarán, al término de la carrera, de una chocolatada y un brindis de año nuevo. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y los concejales Aníbal Pereira y Armando Ojea presentaron este martes el evento, junto a su impulsor y organizador, Saturnino González, que define la carrera como un auténtico «autotest» para los participantes, el primer reto físico y mental de 2026.