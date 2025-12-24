Condenado en Ourense a una multa de 900 euros por posesión de pornografía infantil

Un hombre de la provincia de Ourense y 35 años de edad ha sido condenado por un delito de posesión de pornografía infantil, tras mostrar su conformidad con la calificación de los hechos y con la pena propuesta en el pacto —una multa de 900 euros—, que supone un reconocimiento de su responsabilidad. Ratificó el pacto ante la magistrada del juzgado de lo Penal Número 2, en una vista que se celebró la semana pasada en Ourense. El encausado, sin antecedentes penales previos a este procedimiento judicial, podrá abonar la sanción de manera fraccionada, en tres cuotas de 300 euros al mes. La condena conlleva una inhabilitación que prohíbe a este varón, durante dos años, ejercer empleo o cargo público, así como cualquier profesión u oficio que pueda tener relación con menores de edad. La sentencia, dictada el 17 de diciembre, es firme, como todas las resoluciones que resultan de un acuerdo de conformidad entre las partes —en este caso, de la Fiscalía y de la defensa—, así como del reconocimiento de los hechos del acusado.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y el Grupo de Protección al Menor de la comisaría provincial de Ourense averiguaron que se estaban compartido archivos sobre agresiones sexuales infantiles. Gracias a una aplicación policial desarrollada por el FBI, las autoridades constataron que en la provincia de Ourense se habían compartido, al menos, 204 archivos de contenido pedófilo entre el 3 de marzo y el 27 de abril del año 2022. En ese periodo de poco más de mes y medio se habían realizado, además, 500 descargas. Los agentes localizaron la dirección de conexión utilizada por la persona sospechosa de estos hechos.

El juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, la sede que recibió las diligencias policiales, emitió cuatro autos, mandamientos judiciales a la compañía proveedora de servicios de internet. Con estas comprobaciones se acreditó que la IP y la conexión de red correspondían al acusado. Tras esta fase de investigación previa, el 3 de agosto de 2023 se llevó a cabo una entrada y registro, con orden judicial, en el domicilio del sospechoso. En presencia del acusado, los policías precintaron y se incautaron de varios dispositivos informáticos, como discos duros, un móvil y memorias tipo pendrive. La Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Policía analizó todos los efectos intervenidos en el registro. En dos de los discos duros y en un pendrive se localizaron un total de 10 vídeos y 16 imágenes de contenido pornográfico infantil, en el que salían menores de edad.

Los hechos probados de la sentencia del Penal 2 de Ourense, dictada con la conformidad del encausado, indica que no se han podido obtener indicios de que este ourensano distribuyera ese contenido pedófilo, de manera que el tipo delictivo que se le aplica se limita al de posesión de pornografía infantil, un hecho acreditado.