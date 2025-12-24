La ciudad adapta los horarios del transporte urbano durante las fiestas

El Concello de Ourense modifica los horarios de los autobuses urbanos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, la última salida de las líneas será entre las 18.30 y las 19.45 horas, mientras que los festivos 25 de diciembre y 1 de enero, la primera salida se realizará entre las 15.30 y las 16.30 horas, según la línea.

Para facilitar la movilidad nocturna, el servicio de Moucho Bus funcionará con dos rutas especiales en Nochebuena y Nochevieja,la línea 14A (Valdorregueiro-Universidade Laboral) y la 14B (antigua estación de autobuses-Barrocás). Por su parte, el tren turístico será sustituido por el Tren Nadal Express, gratuito y operativo de 17.00 a 20.30 horas, con salida desde la Plaza Mayor hasta el 4 de enero.