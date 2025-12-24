Barbadás convoca un pleno por la crisis política local tras el presunto acoso laboral que el alcalde niega

«Dar conta da restructuración das áreas de goberno e da situación municipal actual». Ese es el motivo central de la convocatoria en Barbadás de un pleno extraordinario —el martes 30 de diciembre, a las 9:30 horas—, en el que se debatirá la situación política a nivel local y la gobernalidad del municipio, de más de 11.100 vecinos, tras el caso de presunto acoso laboral por parte del alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, contra una compañera del anterior gobierno, un hecho que él niega pero que ha motivado que cinco concejalas socialistas abandonaran el ejecutivo, y también que el propio regidor se diese de baja del PSdeG después de que trascendiera el caso, denunciado en el canal interno de la formación.

Valcárcel no tiene la intención de dimitir, como le ha reclamado su antiguo partido —resiste como regidor y diputado provincial, en ambos casos como no adscrito—, y considera posible gobernar Barbadás con un equipo de solo tres personas, él incluido. «Agora son un alcalde multifunción. Con 3 de 27 concelleiros gobernou Jácome en Ourense. Conto con traballar en equipo e en rede», dijo a FARO el lunes, tras remodelar el gobierno.

José Manuel Morgade, el único del anterior grupo socialista que sigue al lado de Valcárcel —también como no adscrito—, gana competencias, al igual que Daniel Rey, el representante de Democracia Ourensana. El nuevo minigobierno de Barbadás tiene tres asientos en una corporación de 17. Además de los tres citados, en el pleno habrá cinco ediles del PSdeG desde ahora, seis del PP, dos del BNG y uno del Partido Galego.

En el pleno extraordinario se dará cuenta, oficialmente, de la baja de Valcárcel en el grupo socialista y su paso a concejal no adscrito, así como del idéntico movimiento que ha decidido José Manuel Morgade. En la sesión también se comunicará la renuncia al equipo de gobierno de las cinco concejalas socialistas tras el caso de presunto acoso laboral. Tras dar cuenta de la reestructuración de las áreas de gobierno y de la situación municipal actual, se abrirá turno de ruegos y preguntas.

Este martes , el concejal de Democracia Ourensana, Daniel Rey, expresaba su postura acerca del escenario político en Barbadás tras los últimos acontecimientos. Por anticipado, el edil muestra su «apoio total e respecto ás vítimas de calquera tipo de acoso», pero también respalda «a oportunidade de calquera persoa de poder defenderse, e non ser xulgada unicamente polo que se di en público».

La Diputación y la ciudad

El representante de DO en Barbadás reconoce que ha consensuado con Jácome cómo proceder. «Non se pode obviar que hai minorías no Concello de Barbadás, no Concello de Ourense e tamén na Deputación de Ourense, e nas tres institucións estamos representados os tres partidos implicados nesta situación: PSOE, PP e Democracia Ourensana, polo que as decisións que se tomen nunha desas tres administracións teñen repercusións nas outras. As estratexias van nese sentido», reconoce el concejal.

De acuerdo con Jácome, Rey continúa respaldando a Valcárcel. «A situación aritmética actual no Concello de Barbadás, se o alcalde non quere dimitir, e está no seu dereito, non propicia unha moción de censura», opina. «Mantéñome no goberno por responsabilidade. En maio de 2023, tralas eleccións municipais, chegamos a un acordo co PSOE para gobernar en Barbadás, e agora manteño esta postura para garantir a gobernabilidade do Concello nun momento tan extraordinario coma este, no que os veciños teñen certa inquedanza. O Concello vai seguir funcionando», asegura Daniel Rey.

«Temos proxectos moi interesantes enriba da mesa, con moitos miles de euros que xestionar», añade el concejal de DO. «Abandonar o barco agora mesmo sería unha irresponsabilidade», resume. «Poñendo nunha balanza a responsabilidade pública e a emoción persoal, pesa máis a responsabilidade institucional», expresa el edil, aunque esté viviendo «un mal trago», puntualiza, porque «gardo estreita relación coas concelleiras que dimitiron, sobre todo coa que foi tenente de alcalde, Victoria Morenza, coa que traballaba man a man a diario, e a quen fago o maior recoñecemento», añade.

Además del área de Emergencias e Intervenciones Públicas, Disciplina Medioambiental y Guardería Forestal, que ya desempañaba, Daniel Rey se encargará de la Tenencia de Alcaldía y de la coordinación de Urbanismo, Vías y Obras, Servicios Públicos, Parques y Jardines, Servicios Sociales, Salud e Igualdad. «Asumo con ilusión o cargo, porque se poden facer grandes cousas en Barbadás».

«En ningún momento», defiende el exsocialista que seguirá apoyando al alcalde como no adscrito, fue testigo de una actitud acosadora por parte del regidor. «Como en todos os grupos había palabras máis altas e máis baixas, pero entre compañeiros»

José Manuel Morgade, el único de los socialistas que seguirá con el alcalde en el nuevo equipo, llevará Promoción Económica, Turismo, Recursos Humanos y Formación, como hasta ahora, pero también la segunda Tenencia de Alcaldía, Educación y Comercio, Cultura y Participación Vecinal. El regidor asumirá la gestión de Policía Local, Hacienda, Deportes y Juventud.

«Tomo a decisión de continuar para seguir traballando», afirmó Morgade este martes. «Vai supoñer máis carga de traballo, pero asumo a tarefa con moito ánimo e moita dedicación, e tendo en conta que os funcionarios son os que fan o traballo dos procedementos, e os políticos diriximos», dice.

Morgade apoya a Valcárcel, de quien considera que está siendo «vilipendiado» en este caso, tras la queja interna. «Creo que a día de hoxe aínda non ten copia da denuncia», recrimina este concejal, abogado de profesión. «En ningún momento», defiende, fue testigo de una actitud acosadora por parte del regidor en el seno del anterior grupo de gobierno. «Como en todos os grupos había palabras máis altas e máis baixas, pero entre compañeiros. Ademais, aquí non existe a dependencia xerárquica dunha empresa. O alcalde é o alcalde, pero os concelleiros tamén temos autonomía e opinión».