Afundación y Cáritas llevan la ilusión a los niños

Ourense se suma a la ilusión de la campaña solidaria de Navidad de Abanca y Afundación, Debuxar sorrisos, con la entrega de un lote de juguetes nuevos destinado a los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad. En la provincia, los regalos fueron canalizados a través de Cáritas Ourense, que se encargará de repartirlos directamente entre los hogares de los pequeños, asegurando que tengan su sorpresa el Día de Reyes.

Rubén Saavedra, director territorial de Abanca en Ourense, destacó la importancia de la iniciativa: «intentar llegar a todos los niños para dibujar una sonrisa es lo que queremos. Abanca está comprometida con la sociedad y queremos devolver siempre algo».

María Tabarés, directora de Cáritas Ourense, explicó la dinámica de la entrega: «es una colaboración que organizan todos los años. Muchas familias hacen los regalos de Navidad gracias a Abanca. Nosotros no organizamos una fiesta de entrega, sino que se los damos a los padres para que los niños, que están en situación de exclusión, tengan Reyes Magos o Papá Noel en casa, con su familia, como los demás. Es una entrega sumamente inclusiva», ensalzó.

Tabarés subrayó también la amplitud de la ayuda en estas fechas: «En Navidad llegamos a más familias de lo habitual, porque si alguien viene a Cáritas diciendo que no tiene regalos para sus hijos, no ponemos grandes requisitos. Con otros tipos de ayudas, como el alquiler, sí somos más exigentes por la limitación de recursos, pero en este caso es mejor que nos engañen una vez que por ponernos rígidos un niño se quede sin regalos, con la ilusión no se juega».