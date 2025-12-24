Los abrazos del reencuentro en casa
El regreso de estudiantes y trabajadores al hogar para celebrar la Navidad en familia propicia momentos emotivos en la estación intermodal de Ourense
Volver es especial cuando los sentimientos propulsan el recorrido. La Navidad es diferente porque estrecha los lazos y fomenta el encuentro y la celebración entre familiares y amigos. En una ciudad como Ourense, acostumbrada a partir para estudiar o trabajar lejos, el regreso a casa entraña una experiencia propicia para que la carga emotiva crezca.
La vuelta de los estudiantes y trabajadores a casa, para celebrar las fiestas con los seres queridos, crea escenas de felicidad. En la estación intermodal de Ourense, los viajeros llegan al andén y pronto se funden en un abrazo sentido y largo, con besos cálidos y sonoros, con sonrisas enormes que exteriorizan el amor, que apaciguan el tiempo transcurrido con las vidas a distancia.
Este martes, en vísperas de Nochebuena y Navidad, el vestíbulo de la estación de Ourense albergaba demostraciones de cariño espontáneas. La alta velocidad trae de vuelta al hogar a los seres queridos. El tiempo compartido da sentido a la espera, hasta la próxima despedida. Mientras, durará la alegría.
