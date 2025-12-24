Los abrazos del reencuentro en casa

Volver es especial cuando los sentimientos propulsan el recorrido. La Navidad es diferente porque estrecha los lazos y fomenta el encuentro y la celebración entre familiares y amigos. En una ciudad como Ourense, acostumbrada a partir para estudiar o trabajar lejos, el regreso a casa entraña una experiencia propicia para que la carga emotiva crezca.

La vuelta de los estudiantes y trabajadores a casa, para celebrar las fiestas con los seres queridos, crea escenas de felicidad. En la estación intermodal de Ourense, los viajeros llegan al andén y pronto se funden en un abrazo sentido y largo, con besos cálidos y sonoros, con sonrisas enormes que exteriorizan el amor, que apaciguan el tiempo transcurrido con las vidas a distancia.

La alegría de celebrar juntos la Navidad. / IÑAKI OSORIO

Caras de felicidad en el reencuentro. / IÑAKI OSORIO

Este martes, en vísperas de Nochebuena y Navidad, el vestíbulo de la estación de Ourense albergaba demostraciones de cariño espontáneas. La alta velocidad trae de vuelta al hogar a los seres queridos. El tiempo compartido da sentido a la espera, hasta la próxima despedida. Mientras, durará la alegría.