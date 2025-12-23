Premio al arte infantil con mirada a la salud

El área sanitaria de la provincia de Ourense entregó este lunes los premios del concurso de tarjetas de Navidad, en el que participaron hijos y nietos de los trabajadores de la sanidad pública ourensana, una iniciativa que busca fomentar la creatividad infantil y acercar a los pequeños a la labor de los profesionales sanitarios.

El concurso estuvo abierto a la participación de niños y niñas con edades entre los 3 y los 15 años, distribuidos en tres categorías. Los participantes debían realizar un dibujo con una temática relacionada con la Navidad y con la actividad de los profesionales.

En la categoría de 1 a 4 años, los premiados fueron Sofía Blanco de Moura, Lucas Carnero Quintela y Vega Garzón Guiteria. Entre los participantes de 5 a 9 años, Helena López Fuentes, Iago González López y Alba Alonso Miranda. En la categoría de 10 a 15 años, el jurado galardona a Daniela Doval Pérez, Inés Rodríguez Laso y David Núñez Salgado. Los premiados recibieron un regalo y un diploma acreditativo. Las tarjetas seleccionadas formarán parte de una exposición durante las fiestas.