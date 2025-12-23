Precios en máximos en las compras de última hora de carne y pescado

«Los precios están en máximos históricos», resume desde la carnicería O Pazo el gerente, Francisco Rodríguez. Es uno de los puestos de la plaza de abastos de Ourense, que está llena esta semana. En las vísperas de Nochebuena y Navidad el precio del cordero se situaba en torno a los 25 euros por kilo, cuando hace unas semanas no llegaba a los 20.

Cordero, entrecot, chuleta y carne para asar destacan entre los productos cárnicos con más demanda. La tendencia de comprar por adelantado permite un ahorro, sobre todo si en la lista de adquisiciones para el menú navideño hay cantidades grandes para numerosos comensales. «En los supermercados la subida de los precios se ha notado más y este año hemos tenido mucha afluencia en la plaza, más que otros años», apunta Francisco.

En otro de los puestos de carnicería de la plaza, el que regenta Olivia Rodríguez, la llana de la ternera —una parte de la espaldilla, situada en el cuarto delantero, en el centro de la paletilla— era el producto más demandado estos días antes de las primeras celebraciones culinarias de la Navidad. Este martes Olivia había atendido hasta la una y media del mediodía a más de cuarenta clientes que apuraron las compras hasta última hora.

«Como todos los años hay quienes adelantan y, a lo mejor, pueden ahorrarse 30, 40 o 50 euros con la ternera y el cabrito. En las últimas fechas el kilo sube unos 5 euros», indica Olivia. Para los comerciantes el aumento de los gastos también causa impacto en su propio bolsillo y en las cuentas, y los márgenes se han estrechado. «Todo el producto está muy caro y cogemos lo justo para que no quede nada en cámara», resume esta vendedora.

Mucha afluencia en el mercado principal de Ourense este martes. / IÑAKI OSORIO

A la 1 de la madrugada sale de su casa en O Grove Luis Fontenla, que tiene una pescadería en la plaza de Ourense. «Hay clientes fijos que encargan con antelación y otros que vienen de año en año, porque, como pasa en los restaurantes, si queda un buen recuerdo del producto, vuelven», expone.

Cigalas, centolla de la ría, bogavante y, en general, «todo el marisco de pata», resume, son los productos más demandados para Nochebuena y Navidad, así como merluza, rodaballo y almejas. «La centolla y la cigala subieron unos 5 euros el kilo en los últimos días. Están a unos 55 y 70 euros», describe.

Los clientes que acudieron hace semanas y llevaron el producto para congelar minimizaron el gasto, coincide este comerciante. «A finales de noviembre podía llevarse la centolla a unos 35-40 euros, y ahora está a 55. Hay gente a la que no le importa pagar un poco más y espera a comprar a última hora».